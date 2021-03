Jürgen Klopp kan eindelijk nog eens lachen: Divock Origi helpt Liverpool aan plek in kwartfinales Champions League

Liverpool staat opnieuw bij de laatste acht van de Cham­pions League. De Reds waren net als in de heenwedstrijd met 2-0 te sterk voor RB Leipzig.

De fel bekritiseerde Jürgen Klopp kon eindelijk nog eens lachen. Al duurde het tot de 70ste minuut alvorens Mo Salah de verdiende opener scoorde in de Puskás Aréna in Boedapest. Liverpool had tot dan toe ofwel een grote kans gemist ofwel zag het doelman Peter Gulacsi een knappe redding uit zijn handschoenen schudden.

En na de pauze was de eerste kans zowaar voor de Duitsers. Alexander Sörloth (ex-Gent) zag zijn bal uiteenspatten op de dwarsligger. Een paar minuten later scoorde Salah de 1-0 en amper vier minuten nadien legde Mané de eindstand vast met zijn twaalfde doelpunt ooit in de knock-outfase van de Champions League. De Senegalees deed dat overigens op aangeven van Divock Origi, die vlak daarvoor Diogo Jota was komen vervangen.

Liverpool 2-0 RB Leipzig FT:



Shots: 12-11

Shots inside the box: 11-5

Shots on target: 7-2

Passing accuracy: 72%-83%

Vier goals voor en nul tegen voor de Reds tegen het nochtans vaak gevaarlijke Leipzig van Julian Nagelsmann.

Een deugddoende driepunter voor Liverpool, dat onder andere door zes thuisnederlagen op een rij is weggezakt naar de achtste plaats in de Premier League. Als dat zo blijft en Klopp en de zijnen de Champions League niet winnen, dan zijn ze er komend seizoen verrassend genoeg niet bij in het kampioenenbal, dat ze in 2019 nog wonnen in een finale tegen het Tottenham van Toby Alderweireld en Jan Vertonhgen.