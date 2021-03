Porto kegelt Juventus uit Champions League na absolute thriller en verlengingen in Turijn

Wat een wedstrijd. Klassegoals, een domme rode kaart, een complete ommekeer en verlengingen: anders dan een thriller kunnen we Juventus-Porto (3-2) niet omschrijven. Uiteindelijk waren het de Portugezen die aan het langste eind trokken, met dank aan de 2-1 in de heenwedstrijd. Sergio Conceição mag zich opmaken voor een nieuwe kwartfinale van de Champions League.

We verdenken Mark Uytterhoeven ervan het verhaal van Juventus-Porto mee te hebben geschreven. Voor de match vertelde de televisiemaker aan Proximus Sports hoe hij zich in 2011 moest bekommeren over Sergio Oliveira, een toen 18-jarig talent van FC Porto dat werd gehuurd door KV Mechelen, maar maar moeilijk kon aarden in België. “Belgian football is run, run, run. No football”, jammerde de jonge Oliveira die al na enkele maanden terugkeerde naar Portugal. Dinsdagavond zette hij Porto met de 0-1 op weg richting de kwartfinales van de Champions League.

De Bachelorette

Zelf heeft Uytterhoeven wellicht niet gezien hoe zijn vriend – een tijd geleden werd hij nog uitgenodigd op het huwelijk van Oliveira – na negentien minuten scoorde met een licht gefloten strafschop. Mevrouw Uytterhoeven had nog een aflevering van De Bachelorette in te halen. Een kwestie van prioriteiten.

De match was nochtans de moeite. Juve had wat goed te maken na de 2-1-nederlaag in de heenwedstrijd. Porto werd achteruit gedwongen, maar weigerde voor zijn eigen doel te kamperen. Wanneer het kon, braken de Portugezen uit, vaak met gevaar tot gevolg.

De 0-1 veranderde daar weinig aan. De Oude ­Dame bleef de bal monopoliseren - getuige de 63 procent balbezit bij de rust - maar slaagde er niet in om gaten te vinden in de muur die Sergio Conceição had opgetrokken. Een pluim voor de driftkikker van weleer.

Het moet zijn dat Mark Uytterhoeven niet vies is van een stevige plottwist, want na rust kantelde de wedstrijd compleet. Juventus slaagde plots in wat de 45 minuten voordien niet was gelukt. Na een goeie aflegger van Ronaldo zette Chiesa de 1-1 op het bord met een knappe plaatsbal in de verste hoek.

Alsof het nog niet zwaar genoeg zou worden, moesten de Portugezen even later ook nog eens met tien verder. Enkele minuten na een gele kaart voor een overtreding op Chiesa, trapte Taremi de bal richting doel nog nadat Kuipers op zijn truitje had geblazen. Tweede geel en rood voor de Iraniër.

Foto: AP

Oliveira, wie anders?

Dik vijf minuten later profiteerde Juventus al van het numerieke overwicht. Ditmaal vond Cuadrado Chiesa met een goeie voorzet. Opnieuw trof de Italiaan raak.

Met nog een halfuur op de klok hing ook een derde goal voor Juve voortdurend in de lucht, maar als bij wonder sleepten de leeuwen van Conceição verlengingen uit de brand.

De man in die verlengingen? U raadt het al: Sergio Oliveira. Minuut 114. Na een bruggetje aan de rand van de zestien werd de middenvelder neergehaald door Rabiot. Oliveira zette zich zelf achter de bal en knalde het leer vanop 25 meter voorbij Szczesny met een knappe schuiver. De 3-2 van Rabiot mocht niet meer baten. Porto naar de kwartfinales op uitdoelpunten, met de groeten van Uytterhoeven.