PSG speelt met vuur, maar Barcelona vergeet te profiteren en is uitgeschakeld

Nauwelijks iemand die een cent gaf voor een nieuwe remontada, zoals vier jaar geleden toen Barcelona een mirakel voltrok tegen PSG. Ten onrechte. Barcelona gaf 45 minuten de indruk dat het wel kon. Tot Messi een strafschop miste. Een armlastig PSG met alleen doelman Navas op topniveau, stoot door. Barça moet bezinnen. Net als 14 jaar geleden...

Gisteren exact veertien jaar geleden maakte Lionel Messi zijn eerste hattrick, op Real Madrid nota bene. Die wonderlijke dag kan als het opstapje worden beschouwd naar een nieuw tijdperk, waarin de Argentijn het toverstokje erfde van Ronaldinho. Vier dagen voordien werd Barcelona toen in de 1/8ste finales uit de Champions League gekegeld door Liverpool. Sindsdien verlieten de Catalanen nooit meer zo vroeg Europa’s hoogste toneel. Tot nu. Weer is de Champions League in een vroeg stadium voorbij, weer staat Barcelona op een kruispunt. Wie zal Barça straks de weg leiden? Nog steeds Messi? Of laten de financiën straks toe dat voorzitter Joan Laporta een nieuwe tovenaar naar Nou Camp krijgt gelokt?

Alleszins lijkt verdediger Clément Lenglet geen deel te willen uitmaken van het nieuwe Barcelona. Knullig hoe de dit seizoen al fel bekritiseerde Fransman voor het halfuur op de hakken van Icardi trapte, de VAR tot een tussenkomst dwong en PSG een penalty cadeau deed. Mbappé zette de strafschop om: 1-0. Tot dan was aan niets te zien dat Barcelona de heenwedstrijd had verloren met 1-4. Knap toch hoe Ronald Koeman zijn ploeg doorheen dit turbulente seizoen aan het leiden is. Hij zei vooraf wel in een remontada te geloven, zoals vier jaar geleden toen Barcelona na een 4-0-verlies nog met 6-1 won van PSG. Terecht. Bij de rust had het al beklonken kunnen zijn.

Dembélé laat het liggen

Steeds weer werd Dembélé op links gevonden. De Franse hazewind bezorgde Florenzi wel een snotvalling maar voetbal is meer dan lopen. Hij liet het telkens weer liggen. Zijn pogingen misten kracht of richting. Wanneer hij de bal panklaar kon leggen voor Messi was ook die bal niet op maat.

In de nacht van dinsdag op woensdag hadden Parijse fans vuurwerk afgestoken aan het hotel van Barça. Een supporter was zelfs binnengedrongen en had het brandalarm laten afgaan. Het was evenwel bij PSG zelf dat de sirene loeide, ook na de 1-0. PSG speelde met vuur. Barça gaf geen krimp en maakte verdiend gelijk. Verratti verdedigde als een miniem waardoor Messi alle ruimte kreeg om uit te halen van buiten de zestien: een prinsheerlijke 1-1.

Navas de held

Dat het niet erger werd, had PSG te danken aan een uitstekende Keylor Navas. Eerst redde hij op een schot van Busquets. Vervolgens kwam er weer een VAR-strafschop toen Kurzawa de voet van Griezmann aantrapte. Messi kreeg de kans om PSG in paniek naar de kleedkamers te sturen maar leek zelf te begeven onder de druk. Onvoldoende geplaatst, maar wel hard: zo trapte hij zijn strafschop via de knie van Navas tegen de lat.

De misser haalde Barcelona de wind uit de zeilen. Na de rust gaf Barcelona nooit de indruk dat het er nog echt in geloofde. Hoewel PSG niets deed behalve verdedigen, was er alleen een blok van Marquinhos nodig. Kansen bleven uit, het mirakel ook.

PSG zit ondanks een bedroevende vertoning in de kwartfinales, Barcelona likt nog maar eens opnieuw zijn wonden.