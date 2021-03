20 goals in 14 matchen: fenomeen Haaland blijft maar scoren in de Champions League en loodst Dortmund naar kwartfinales

Erling Braut Haaland en de Champions League: het blijft een geslaagd huwelijk. De Noor van Borussia Dortmund scoorde dinsdagavond in de terugmatch van de 1/8ste finales tegen Sevilla twee keer. In totaal scoorde hij al twintig keer in het kampioenenbal en dat in veertien matchen. Niemand deed ooit beter of komt zelfs maar in de buurt. Het werd uiteindelijk 2-2 maar Dortmund stoot door naar de volgende ronde nadat de heenwedstrijd in Spanje al was gewonnen door de Duitsers met 2-3 (en twee goals van Haaland).

De Noor van Borussia Dortmund tikte tegen Sevilla na 35 minuten een assist van Marco Reus binnen. Na de rust zag hij zijn tweede goal afgekeurd door de VAR wegens een duwfout, maar hij mocht wel een penalty trappen omdat er voorafgaand aan zijn trui werd getrokken. Hij miste die elfmeter, maar omdat doelman Bounou te snel weg was, kreeg Haaland een tweede kans. En die miste hij niet.

Het fenomeen zit nu al aan tien goals dit seizoen in de Champions League (in zes matchen). In totaal scoorde hij al twintig keer in het kampioenenbal en dat in veertien matchen. Niemand deed ooit beter of komt zelfs maar in de buurt. Met zijn twee goals gisteren is hij ook de eerste speler die in vier opeenvolgende matchen meer dan een keer scoort.

Sevilla kon nog twee keer tegenscoren via En-Nesyri, maar verder geraakte het niet.

Bij Dortmund stond Thorgan Hazard in de basis. Hij kreeg twee mooie kansen, maar kon niet scoren. De Rode Duivel werd iets na het uur vervangen. Thomas Meunier mocht in blessuretijd opdraven, Axel Witsel is nog een tijdje geblesseerd.

Uiteraard was vooral het fenomeen Haaland trending op Twitter:

