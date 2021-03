Atalanta laat mooie dingen zien, maar Sergio Ramos en Karim Benzema trappen Real Madrid richting kwartfinales Champions League

Na het slechte nieuws over Eden Hazard viel er gisteravond nog eens goed nieuws te rapen bij Real Madrid. De Koninklijke plaatste zich voor het eerst in drie jaar nog eens voor de kwartfinales van de Champions League met dank aan een 3-1-zege tegen Atalanta. Voor Thibaut Courtois, die enkele puike reddingen verrichtte, is het zelfs de eerste kwartfinale sinds 2013-2014.

Atalanta startte nochtans zonder complexen, maar Real nam snel de controle over. Dat resulteerde iets voorbij het halfuur in een voorsprong. Modric was alert op een slechte doeltrap van Sportiello. De Kroaat legde de bal af naar Benzema die zijn vijfde van deze campagne tegen de netten prikte. Een weggever die Atalanta zich allerminst kon permitteren.

In de tweede helft lokte Vinicius een penalty uit. Ramos mocht zijn terugkeer in de Champions League na een blessure aan de meniscus opluisteren met een goal vanop de stip. In het slot mikte Muriel de aansluitingstreffer vanop een vrije trap nog in doel, maar dichter kwam Atalanta niet meer. Integendeel, Asensio maakte er nog 3-1 van. Exit Atalanta.

