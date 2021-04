Kevin De Bruyne geeft Man City met goal en knappe pre-assist optie op halve finale tegen Dortmund (maar falende arbiter helpt ook)

Manchester City ruikt de halve finales van de Champions League. In de heenmatch tegen een Belgenloos Borussia Dortmund won het moeizaam dankzij een goal en een knappe pre-assist van Kevin De Bruyne. King Kev leidde de troepen, maar City kreeg ook hulp toen de ridicule ref een terecht Duits doelpunt afkeurde. De terugmatch wordt nog spannend.

Hoeveel prijzen wint Kevin De Bruyne dit seizoen? Vijf? De Engelse titel ligt binnen handbereik, de FA Cup en de League Cup ook. Het EK winnen is een optie en de Champions League natuurlijk. Hoewel, Man City bereikte nog nooit de finale en de voorbije drie edities ging het er telkens uit in de kwartfinales. Tegen Lyon, tegen Tottenham en tegen Liverpool. Dat mocht dit keer niet gebeuren.

Belg Kris Bellon kijkt toe

Makkelijker gezegd dan gedaan tegen Dortmund. De Borussen zijn in de Bundesliga weliswaar slecht bezig, maar spelen Europees heel compact. Ze deden dat dit keer zonder Belgen. Witsel is nog altijd geblesseerd, Meunier zit op de bank en Thorgan Hazard verdween na zijn snertmatch tegen Frankfurt uit de basis ten voordele van de 19-jarige Knauf. Twee maanden voor het EK voelt het voor de Rode Duivels toch niet lekker dat ze in zo’n belangrijke match moeten toekijken. Vooral omdat Dortmund het best goed deed.

De Duitsers hadden kansen via Reus en Bellingham, maar City was dodelijk bij de eerste poging. Emre Can leed dom balverlies. Wie anders dan De Bruyne rukte op met de bal en bediende Foden. Diens voorzet schoot voorbij het doel, maar Mahrez pikte het leer op en King Kev was op tijd om de assist binnen te tikken. City zat op rozen met de tweede CL-goal van de Belg, maar het kreeg ook hulp van de Roemeense ref Hategan. Eerst wou hij The Citizens een penalty geven voor een denkbeeldige fout van Can. Gelukkig greep de VAR toen in. Even later miste de krasselende City-keeper Eder­son zijn controle. Bellingham snoepte hem reglementair het leer af, maar nog vóór de Dortmund-speler scoorde, floot Hategan al af. Van een fout was geen sprake – het was Ederson die tegen de spits trapte – maar door het vroege fluitsignaal was de VAR niet gemachtigd om in te grijpen. Borussia bestolen. Als Kevin De Bruyne koning was in deze match, dan was scheidsrechter Hategan duidelijk zijn nar. De Belg Kris Bellon was in de tribune de match delegate van de UEFA. Zorgt hij ervoor dat deze ref niet meer in actie komt op dit topniveau? Want dit was onaanvaarbaar.

Haaland flitst twee keer

Dortmund had moeite om het tij te keren. Superspits Erling Haaland wordt straks zelfs wereldnieuws omdat hij in vijf matchen op rij níét scoorde. Drie keer met Noorwegen en twee met Dortmund. De Noor dwong wel één goeie kans af, maar Ederson pareerde zijn schot. Gelukkig was er één moment van verlichting. Met een goeie deviatie zette Haaland Reus voor doel en die trapte de 1-1 binnen. Een cruciale uitgoal met het oog op de terugmatch.

Even leek De Bruyne minder kans te maken op vijf prijzen, maar dat was buiten de dribbelaar gerekend. In de onacademische tweede helft bleef onze landgenoot uitpakken met straffe passes en met een geniale bal reikte hij Gundogan die aflegde voor Foden: 2-1. Meunier ging eronder door en De Bruyne was bepalend met een pre-assist. Een degelijke uitgangspositie. Al wordt het in Duitsland niet makkelijk zonder helpende ref.