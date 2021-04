Chelsea neemt optie op halve finales Champions League na 0-2-zege tegen Porto

Chelsea heeft een optie genomen op de halve finales van de Champions League. De efficiënte Londenaars klopten Porto woensdagavond met 0-2.

De laatste coach die erin slaagde om Porto tot in de halve finales van de Champions Leage te loodsen, was José Mourinho, in het seizoen 2003-2004. The Special One won de beker met de grote oren toen zelfs.

Als Mourinho woensdagavond heeft zitten kijken naar zijn twee ex-clubs, moet hij ongetwijfeld wat van zijn eigen invloeden hebben herkend. De bus die Sergio Conceição woensdagavond parkeerde tegen Chelsea, was vintage Mourinho. De organisatie die de ex-speler van Standard had neergezet, stond op punt. Chelsea tikte de bal gretig rond, maar creëerde amper gevaar. De beste kansen waren zelfs voor Porto.

Klasseflits Mount

Iets voorbij het halfuur vertoonde de Portugese muur dan toch een barstje. Sanusi stapte veel te gretig uit op een goeie pass van Jorginho. Mount draaide knap weg en trapte de 0-1 gekruist voorbij Marchesin. Eén bal tussen de palen, één goal. De 22-jarige Mount kroonde zich ook meteen tot de jongste doelpuntenmaker aller tijden voor Chelsea in de knock-outfase van de Champions League.

Na rust ging Porto logischerwijs op zoek naar de gelijkmaker, waardoor er meer ruimte kwam. De thuisploeg kreeg nog enkele kansen, maar het was uiteindelijk Chilwell die er in het slot nog 0-2 van maakte. Chelsea staat zo met anderhalf been in de halve finales.

LEES OOK.PSG in barre weersomstandigheden razend efficiënt tegen sterk Bayern Munchen, Kylian Mbappé legt 2-3-eindstand vast na spektakelmatch