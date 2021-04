Vinnig Real Madrid heeft Eden Hazard (nog) niet nodig en kan halve finales ruiken na overtuigende zege tegen Liverpool

Real Madrid deed een goede zaak in de heenmatch van de kwartfinales van de Champions League. Het versloeg Liverpool met 3-1.

Real Madrid nam meteen de wedstrijd in handen. Dat resulteerde iets voor het halfuur in de openingstreffer van Vinicius na een gemeten assist van Toni Kroos. Een paar minuten later profiteerde Marco Asensio van een flater van Trent Alexander-Arnold om de 2-0 over doelman Becker lobben.

In de tweede helft was het Liverpool dat hard uit de startblokken schoot en na vijf minuten schoot Mo Salah de aansluitingstreffer voorbij Thibaut Courtois. De mannen van Jürgen Klopp kregen weer hoop maar een tweede goal van Vinicius zette de 3-1 op het bord.

De zege is een opsteker voor Real dat zaterdag thuis de Clasico tegen Barcelona speelt. Na een moeizame start staat de Koninklijke in La Liga derde op slechts drie punten van leider Atletico Madrid en twee op aartsrivaal Barcelona. Coach Zinédine Zidane recupereert dan wellicht ook Eden Hazard.

Voor Liverpool lijkt de Champions League winnen de grootste kans om ook volgend seizoen opnieuw in het kampioenenbal te kunnen aantreden. In de Premier League staan de Reds namelijk pas zevende en moeten ze knokken voor een Europees ticket. Maar dan moeten ze in de terugmatch toch uit een ander vaatje tappen.