Chelsea staat ondanks verlies tegen Porto voor het eerst in zeven jaar weer in de halve finale van de Champions League

In een erg zwakke partij heeft Chelsea zich geplaatst voor de halve finales van de Champions League ondanks een 0-1-thuisverlies tegen Porto.

The Blues hoefden niet zozeer meer na de 0-2-zege in Porto uit de heenmatch, en dat was eraan te zien. De ploeg van coach Sergio Conceiçao probeerde wel offensiever te spelen dan in Portugal, maar kwam amper aan kansen en mocht blij zijn dat ze niet al vroeg met tien verder moest nadat veteraan Pepe een elleboog uitdeelde.

Op het eerste schot tussen de palen was het wachten tot even voorbij het uur, maar Chelsea-doelman Mendy had geen moeite met de ­poging van bezoeker ­Taremi. Zo leek Chelsea de wedstrijd zonder problemen te zullen uitspelen. Tot Porto dankzij alweer Taremi diep in blessuretijd alsnog de 0-1 scoorde met een wereldgoal. Too little, too late. De kwalificatie van Chelsea kwam niet meer in gevaar.

Zo staan de Londenaars voor het eerst sinds 2014 nog eens in de halve ­finales van de Cham­pions League. Vanavond zal moeten blijken of Real Madrid of Liverpool daar de tegenstander wordt.