Inefficiënt PSG komt met de schrik vrij: Bayern München wint return, maar is uitgeschakeld in Champions League

Paris Saint-Germain staat voor het tweede opeenvolgende jaar in de halve finales van de Champions League. Dat kostte de Parijzenaars wel bloed, zweet en tranen. Ondanks een resem uitstekende kansen was het bibberen tot de laatste minuut voor Neymar en Mbappé. Bayern München won met 0-1 dankzij een goal van Choupo-Moting, maar is uitgeschakeld na de 2-3-nederlaag uit de heenmatch.

Merci Paris. De Franse kampioenen hadden het liever anders gezien, maar door negentig minuten lang de show te verzorgen, zonder te scoren, maakten ze er een kwartfinalewedstrijd van om niet snel te vergeten.

De Parijse Ultra’s hadden de toon gezet, door het volledige stadion in te pakken als een monument van Christo. Tijdens de wedstrijd staken ze vuurwerk af. Dit moest hun moment worden – corona of niet.

Een matchuitblinker was er niet - bij gebrek aan doelpuntenmaker. Maar Kylian Mbappé en Neymar Junior waren habillés pour l’occasion. De eerste door met zevenmijlslaarzen door de Duitse defensie te razen, de tweede door in smoking met heerlijke overstapjes de tegenstand tureluurs te draaien. Bij momenten was het Parijse gouden duo ongrijpbaar. Benjamin Pavard kreeg een snotneus toen hij zijn landgenoot voorbij zag zoeven, Jérôme Boateng leek af en toe de ogen dicht te knijpen en de vingers te kruisen in de hoop dat de bal niet binnenging.

Zijn gebeden werden verhoord, want Parijs kwam niet tot scoren. Neymar vond tot twee keer toe Manuel Neuer op zijn weg, trof één keer de lat en één keer de paal. En dat allemaal in de eerste helft.

Mbappé mocht alleen op Manuel Neuer afsprinten, maar de assistent-scheidsrechter stak de vlag de hoogte in. Dat mag hij alleen nog doen bij flagrant buitenspel, maar de Italiaanse official liet zich in de luren leggen door de snelheid van de Franse Ninja Turtle. Herhaalde beelden wezen uit dat het buitenspel allesbehalve duidelijk was.

Bayern München – opnieuw met Eric Maxim Choupo-Moting en zonder Robert Lewandowski – was alleen in de beginfase van de wedstrijd gevaarlijk. Een tegenvallende Leroy Sané had eens een bal naast gekruld, maar daar was het bij gebleven. Tot vijf minuten voor rust Kingsley Coman voorzette, Thomas Müller en David Alaba op Keylor Navas knalde. Choupo-Moting sprong honger dan Presnel Kimpembé om de 0-1 binnen te koppen. Bayern had nu nog één doelpunt nodig om door te gaan.

De wedstrijd bleef spannend met ene kans van Mbappé voorlangs en een afstandsknal van Alaba. Navas, die bij vijf pogingen nooit was gesneuveld in de kwartfinales van de Champions League, pakte uit met een geweldige redding.

In de tweede helft ging het festival aan kansen door, al sloop stilaan de stress in de wedstrijd. Opnieuw Alaba mikte naast en na een heerlijke actie van Angel Di Maria kwam Neymar net te kort om de bal binnen te werken. De wedstrijd leek steeds meer op een kopie van de heenmatch. De thuisploeg die het beste van de kansen had, maar de bezoekers die konden scoren.

Een kwartier voor tijd leek Kylian Mbappé de wedstrijd beslist te hebben. De Franse spits ging nog maar eens op snelheid door en knalde het leer voorbij Neuer. De lijnrechter had zijn vlag deze keer wijselijk naar beneden gehouden, maar de scheidsrechter keurde het doelpunt wel af voor buitenspel.

En dus bleef het uitkijken voor een tweede Duitse goal. Sané probeerde het eens met rechts, maar zag zijn poging voorlangs gaan. Kingsley Coman kon net geen kracht achter zijn kopbal zetten. Maar ook Manuel Neuer deed nog zijn bijdrage, door als een libero uit te komen en de bal voor de aanstormende ­Neymar weg te tackelen.

PSG verloor met dezelfde score als het vorig jaar de Champions League-finale vergooide tegen Bayern München. Maar deze keer is het resultaat radicaal anders. Op basis van de drie doelpunten in de Allianz Arena trakteren de Parijzenaars zich op een halve finale tegen Manchester City of Borussia Dortmund.

Die wedstrijden worden op 27 of 28 april (heen) en 4 of 5 mei (terug) gespeeld. Vorig seizoen was alleen Bayern München te sterk in het kampioenenbal. Nu hun zwarte beest is uitgeschakeld, gloort meer dan ooit de kans om als tweede Franse ploeg na Marseille in 1993 de Beker met de Grote Oren te winnen. Het blijft de belangrijkste reden waarom de koninklijke familie van Qatar ooit het kroonjuweel van het Franse voetbal aankocht. Een Europese triomf in het jaar voor het WK in Qatar zou niet meer of minder dan een godsgeschenk zijn.