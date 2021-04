Thibaut Courtois stuwt Real Madrid met enkele wereldsaves naar halve finales Champions League tegen ex-club Chelsea

Real Madrid staat voor het eerst in drie seizoenen nog eens in de halve finales van de Champions League. Nadat het de heenwedstrijd tegen Liverpool met 3-1 had gewonnen, hield Thibaut Courtois zijn netten schoon op Anfield: 0-0.

Dat het bij die stand bleef, was op zich een grote verrassing. Al na amper twee minuten voetballen leek Mo Salah de score te gaan openen, maar de Egyptenaar stuitte op een ijzig kalme Courtois. De Rode Duivel bracht redding met de voet.

In de elfde minuut was Courtois daar opnieuw. Deze keer was het James Milner die de reflexen van de Rode Duivel testte. De Liverpool-middenvelder krulde de bal richting de rechterbovenhoek, maar Courtois pakte uit met een zwevende duik die deed denken aan zijn WK-redding tegen Brazilië.

Ook bij het begin van de tweede helft stond Courtois pal, toen op een uithaal van Roberto Firmino.

Real had één keer de paal geraakt via een afgeweken bal van Benzema, maar focuste zich zonder de revaliderende Eden Hazard vooral op het consolideren van de voorsprong die het meenam uit Madrid. Met succes. Het treft nu Chelsea, de ex-club van Courtois en Hazard.

Trainer Zinédine Zidane blijft zo in de running voor een vierde triomf in de Champions League. Courtois (één verloren finale) en Hazard wonnen die prijs nog nooit.