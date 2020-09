Alweer prijs! Bayern München zet Dortmund-Belgen opzij en wint nu ook Duitse Supercup

Bayern München heeft de Duitse Supercup gewonnen. Der Rekordmeister haalde het in de eigen Allianz Arena met 3-2 van grote rivaal Borussia Dortmund. Thomas Meunier stond 67 minuten op het veld, Axel Witsel kwam niet van de bank. Voor Bayern is het zijn 5de trofee in slechts 100 dagen. De Duitser Supercup was overigens de laatste wedstrijd van Bibiana Steinhaus, die in 2017 de eerste vrouwelijke scheidsrechter werd in een topcompetitie. Op haar 41ste bergt ze haar fluitje op.

Bayern München was ondanks zijn nederlaag tegen Hoffenheim zondag favoriet. Der Rekordmeister pakte in de voorbije 100 dagen al vier prijzen onder trainer Hansi Flick. Na de treble vorig seizoen opende het zijn seizoen vorige week met het binnenhalen van de Europese Supercup. Om daar een vervolg aan te breiden moest het wel voorbij een ambitieus Dortmund, dat afgelopen weekend eveneens onderuit ging. Trainer Favre kon geen beroep doen op de geblesseerde Thorgan Hazard. De Zwitser zette Thomas Meunier in de basis, Axel Witsel startte op de bank.

De wedstrijd opende met een rush van Alphonso Davies, voor de gelegenheid op de linksbuiten. De toon was meteen gezet, beide teams kozen voluit voor de aanval. Het was Bayern München dat iets voorbij het uur de ban brak. Na de afgeslagen corner van Dortmund ging het via wervelwind Davies snel naar Müller en Lewandowski. De Pool zette gepast voor naar Corentin Tolisso, die zijn schot via doelman Hitz op de lat zag stranden. De Fransman was echter bij de pinken en duwde de rebound binnen: 1-0.

Dortmund was even van slag en mocht blij zijn dat het enkele minuten later niet meteen de 2-0 om de oren kreeg. Doelman Hitz kon met enig geluk de poging van Kimmich onschadelijk maken. Het bleek slechts uitstel van executie, want iets voorbij het halfuur flikkerde de 2-0 toch op het scorebord. Alphonso Davies zwiepte vanop links perfect voor, de onvermijdelijke Thomas Müller knikte aan de tweede paal binnen. Witsel zag het met lede ogen aan van op de bank.

Maar wie bang was dat de wedstrijd al gespeeld was, kreeg op slag van rust nieuwe hoop op een echte cupmatch. De hoge druk van Dortmund loonde eindelijk, Haaland pikte de bal op en zette Brandt alleen voor doel. De middenvelder twijfelde niet en jaste de bal hoog in het doel: 2-1 en goede vooruitzichten voor de tweede helft.

Meunier mist, Haaland scoort

Dortmund kwam met geslepen messen uit de kleedkamer en had na amper twee minuten kunnen - en misschien wel moeten - scoren. De Borussen counterden snel, Dahoud stuurde Rode Duivel alleen op Neuer af. De rechtsachter kreeg oog in oog met de Duitse nummer één een uitgelezen kans om zijn eerste doelpunt voor zijn nieuwe club te maken, maar mikte hoog over. Gelukkig voor Meunier heeft Haaland wél een neus voor doelpunten. Nog geen tien minuten later werd de Noorse tienersensatie op zijn beurt het straatje ingestuurd, Neuer had geen verhaal: 2-2 en alles te herdoen.

Maar dat Neuer een topdoelman is, werd enkele minuten later duidelijk. Een bijna identieke situatie, met Haaland die recht op het doel af kwam. Maar ditmaal trok de aanvaller aan het kortste eind, Neuer hield zijn ploeg met een knappe save recht.

Kimmich met geluk

Bayern kende geen gemakkelijke tweede helft. Als er één ploeg lek aanspraak te maken op de winnende treffer, was het Dortmund. Maar zoals dat wel vaker gaat met topploegen, was het toch de Duitse landskampioen die het laken naar zich toe wist te trekken. En met heel veel geluk. Joshua Kimmich pikte de bal mee uit de voeten van Thomas Delaney en speelde Robert Lewandowski aan. De Pool was onbaatzuchtig en legde opnieuw breed voor de aanstormende middenvelder. Doelman Hitz redde in eerste instantie de poging van Kimmich, maar die wist in zijn val het leer alsnog over de doelman in doel te wippen: 3-2 met nog amper tien minuten te spelen. Bij Dortmund konden ze hun ogen niet geloven.

Een slotoffensief kwam er niet meer, Dortmund was niet meer bij machte om nog eens recht te veren. Jammer voor de geelhemden die de partij na de rust in handen leken te hebben. Maar na de wissels van Meunier en Haaland - ruim twintig minuten voor tijd - verloor Dortmund zijn overmacht en wist Bayern onder de druk uit te komen. Met de winnende treffer van Kimmich tot gevolg.