Historische aframmeling: Ajax verplettert VVV Venlo met 0-13!

Ajax heeft een gigantische overwinning geboekt tegen VVV Venlo. De Amsterdammers braken met 0-13 het Eredivisierecord voor grootste overwinning ooit, een record dat stond sinds 1972.

Het duurde twaalf minuten voor de landskampioen voor het eerst aan het kanon stond. Jurgen Ekkelenkamp opende de score, daarna brak de dam bij promovendus Venlo. Lassina Traoré (17’, 32’) en Dusan Tadic (45’) maakten er nog voor de rust al 0-4 van. Na de pauze ging het helemaal mis.

Eerst kreeg Christian Kum rood. Daarna maakte Lassina Traore de 0-5. Antony, Ekkelenkamp, Daley Blind, Traore nog een keer en Klaas-Jan Huntelaar maakten er 0-10 van. Die score was een evenaring van de 10-0 zege van PSV tegen Feyenoord, wellicht de meest historische wedstrijd in de Eredivisie. Die wedstrijd vond zaterdag dag op dag tien jaar geleden plaats.

Foto: EPA-EFE

Huntelaar scoorde nog een keertje, en ook Lisandro Martinez zette zich op het scorebord voor de 0-12. Die score was historisch, want groter dan de 12-1 dat Ajax in 1972 won tegen Vitesse.

Traore voelde zich echter nog steeds kiplekker na vier doelpunten en tikte met nog vijf minuten te gaan de 0-13 in doel.