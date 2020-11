Dick Advocaat zet spits heerlijk op zijn plaats: “Hij wilde scoren, zei hij. Ik zei: dan had je het maar moeten laten zien”

Op zijn mondje is Dick Advocaat niet gevallen. Dat bewees de trainer van Feyenoord op zondag voor de microfoon van FOX Sports toen hem gevraagd werd naar een woordenwisseling met zijn spits Nicolai Jorgensen.

De spits was niet tevreden toen hij gewisseld werd door zijn coach bij een 1-1 tussenstand tegen FC Utrecht. Jorgensen liep geërgerd naar de zijlijn en maakte zijn ongenoegen voor de camera’s duidelijk. Na de wedstrijd vroeg reporter Hans Kraaij Jr. door over die fase. “Wij zijn allebei voetballers”, stelde hij. “We zijn nooit blij als we gewisseld werden. Ik begrijp dat hij boos is. Hij zei: ‘Ik ben spits, ik wil scoren.’ Ik zei: ‘Dan had je het maar moeten laten zien.’”

Advocaat begreep zijn spits wel. “Oké, dat is een woordenwisseling. Zo erg is het allemaal niet. Achteraf zei hij sorry tegen mij. ’t Is een lieve jongen.”