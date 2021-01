Héérlijk hakje bezorgt PSV droomstart in gelijkspel tegen Ajax, topper in Nederland eindigt onbeslist

Ajax en PSV ontmoeten elkaar zondag op de zestiende speeldag in de Eredivisie voor een belangrijke topper om de leidersplaats. PSV nam een knalstart, mede dankzij een heerlijke assist van spits Donyell Malen.

Malen haakte goed af en hakte de bal achter zich door naar spitsbroeder Eran Zahavi. De ervaren spits uit Israël zette de 0-1 simpel op het bord.

Het is officieel! Donyell Malen heeft ogen op z'n rug! ???? pic.twitter.com/Admm8fHFyR — Play Sports (@playsports) January 10, 2021

Even later scoorde diezelfde Zahavi al de snelle 0-2 voorsprong.

Quincy Promes, terug na zijn aanvaring met de Nederlandse politiediensten door een steekpartij waar hij bij betrokken zou zijn, zette Ajax op een 1-2 nog voor de rust.

Na de rust kwam de dure aankoop van Ajax op het veld: Sébastien Haller. De Franse spits scoorde al na zes minuten, maar de VAR verpeste het feestje voor de thuisploeg. Even later was het toch prijs voor de Amsterdammers. Haller bediende Antony, die de 2-2 in doel werkte.

De aartsrivalen scoorden niet meer, waardoor Ajax nog steeds met een puntje voorsprong leider blijft. Feyenoord en Vitesse volgen samen op drie punten van Ajax.