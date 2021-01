Teun Koopmeiners (AZ) houdt met magistraal hakje PSV van de leiding in de Eredivisie

Teun Koopmeiners. Onthoud die naam. De Nederlander van Utrecht scoorde woensdag een wereldgoal bij PSV. Hij devieerde met een hakje een hoekschop van Jesper Karlsson op een magistrale manier in doel. Eerder scoorde hij ook al via strafschop. PSV scoorde nog tegen via Ibrahim Sangare maar Calvin Stengs zorgde voor de 1-3. Door dit verlies liet PSV de kans liggen om over Ajax te wippen naar de eerste plaats.