Wat een invalbeurt! Klaas-Jan Huntelaar scoort twee keer in vijf minuten en bezorgt Ajax zo de zege in extra tijd

Leider Ajax heeft zijn voorsprong in de Eredivisie vergroot. Het won met 1-3 bij Twente op de zestiende speeldag. Met dank aan twee opvallende spitsen.

Aanwinst Sebastien Haller scoorde bij zijn eerste basisplaats meteen bij zijn eerste schot op doel.

Nu ook helemáál terug in de Eredivisie: @HallerSeb! ?? pic.twitter.com/3g0XgkrG2K — Play Sports (@playsports) January 14, 2021

Zes minuten voor tijd scoorde Julio Pleguezuelo de gelijkmaker. Ajax had niet voldoende aan 19 doelpogingen voor een tweede treffer, maar dan kwam de 37-jarige Klaas-Jan Huntelaar in de 89ste minuut op het veld. Hij scoorde de 1-2 in minuut 90 en de 1-3 in minuut 90+2. Telkens op assist van… recordaankoop Haller. Van een topaankoop en een superinvalbeurt gesproken:

Klaas-Jan Huntelaar, geboren om te scoren! ?? pic.twitter.com/2OmMmZ7M0z — Play Sports (@playsports) January 14, 2021

De Amsterdammers verstevigen door de zege hun koppositie van de Eredivisie en hebben nu 3 punten meer dan Feyenoord en Vitesse. PSV volgt op 4 punten. Ajax ontvangt zondag tijdens de Klassieker in Nederland Feyenoord in de Johan Cruijff ArenA.

RKC pakt eerste puntje na vier nederlagen

Nog in Nederland pakten de Belgen van RKC na vier nederlagen op rij een puntje bij Heerenveen. Het werd 1-1. Bij de bezoekers stonden aanvoerder Anas Tahiri, Lennerd Daneels, Ahmed Touba en Thierry Lutonda aan de aftrap. Sebbe Augustijns mocht invallen. Bij Heerenveen bleef Sieben Dewaele op de bank. Lutonda leverde de assist voor het bezoekende doelpunt van Van der Venne (56.). Voor de thuisploeg scoorde Veerman (9.). Heerenveen is negende, RKC staat als vijftiende net boven de degradatiestreep.

Willem II, met doelman Jorn Brondeel en invaller Mike Trésor, verloor in een spektakelwedstrijd met 2-3 van Groningen. Voor de thuisploeg scoorden Nunnely (60.) en Pavlidis (79.). De bezoekers maakten dankzij goals van El Hankouri (50. en 90.+3) en Itakura (84.) één doelpuntje meer. Groningen is in het klassement knap zesde, Willem II zakt naar de zeventiende en voorlaatste plaats.

Woensdag scoorde Samy Bourard voor ADO zijn derde treffer van het seizoen. Het team uit Den Haag verloor wel opnieuw, met 1-4 van VVV Venlo. ADO staat als zestiende op een barrageplaats.