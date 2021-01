Belgische middenvelder Tirpan scoort tegen Ajax, maar gaat toch onderuit met Fortuna Sittard

Ajax blijft de Eredivisie alleen aanvoeren. De koploper won, met enige moeite, ook de uitwedstrijd bij Fortuna Sittard (1-2). Mickaël Tirpan trof raak voor de thuisploeg.

Ajax kreeg veel kansen voor rust maar had een eigen doelpunt van Sebastian Polter nodig om op voorsprong te komen. Mickaël Tirpan maakte in de 48e minuut gelijk: 1-1. Sébastien Haller bezorgde Ajax met een treffer in de 64e minuut de zege. De Franse spits heeft nu tweemaal gescoord en drie assists gegeven in zijn eerste vier competitieduels voor Ajax.

Fortuna Sittard eindigde het duel met tien spelers. Polter kreeg in blessuretijd een rode kaart voor een overtreding op invaller Edson Álvarez. Bij de thuisploeg viel Thibaud Verlinden in het slot in.

Ajax houdt in de Eredivisie een voorsprong van 3 punten op Vitesse. Het als derde geklasseerde PSV volgt op 4 punten.