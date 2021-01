Feyenoord klopt PSV in topper, Willem II maakt einde aan negatieve reeks

Met een 2-0 thuiszege tegen Emmen heeft Willem II zondag op de twintigste speeldag in de Nederlandse Eredivisie een einde gemaakt aan een reeks van tien wedstrijden zonder zege.

Doelman Jorn Brondeel hield zijn netten schoon tegen de rode lantaarn. Doelpunten van Che Nunnely (38.) en Kwasi Wriedt (47.) bezorgden Willem II de derde zege dit seizoen, de eerste sinds 21 november. Belofteninternational Mike Trésor Ndayishimiye startte op de bank en mocht pas een kwartier voor tijd invallen. Dankzij de zege ontsnapt Willem II voorlopig uit de degradatiezone: met dertien punten komen ze op de zestiende stek terecht, die aan het einde van het seizoen barrageduels oplevert.

Aan de top van het klassement bezorgde Feyenoord PSV zijn derde nederlaag dit seizoen. Het elftal van trainer Dick Advocaat won in De Kuip met 3-1. Feyenoord herstelde zich daarmee van drie achtereenvolgende nederlagen in de competitie. Feyenoord leidde bij rust al met 3-0. De totaal vrijgelaten Mark Diemers opende in de 7e minuut de score. Aanvoerder Steven Berghuis verdubbelde na een klein half uur spelen de voorsprong door de bal via de paal in het doel te krullen.

Kort voor rust scoorde ook Bryan Linssen nog. De gelegenheidsspits stiftte de bal over keeper Yvon Mvogo in het doel. Ibrahim Sangaré scoorde in de 56e minuut met zijn hoofd de eerredder voor de Eindhovenaren, waarbij Yorbe Vertessen na 79 minuten mocht invallen. Maxime Delanghe bleef de hele wedstrijd op de bank.

PSV blijft ondanks de nederlaag tweede met 43 punten. Feyenoord is nu vierde met 38 punten.