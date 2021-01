Tweedeklasser Holstein Kiel zorgt voor enorme bekerstunt door Bayern München uit te schakelen

Holstein Kiel heeft woensdag voor een enorme verrassing gezorgd in de Duitse beker. De tweedeklasser schakelde in de tweede ronde bekerhouder Bayern München uit na strafschoppen (6-5). Kiel had diep in blessuretijd van de reguliere 90 minuten pas verlengingen afgedwongen met de 2-2 van Hauke Wahl.

Bayern-trainer Hansi Flick begon vol vertrouwen aan de partij met topschutter Robert Lewandowski en verdediger David Alaba op de bank. Serge Gnabry keerde terug na een lichte blessure en was meteen trefzeker: 0-1 in de 14e minuut. Kort voor rust maakte Fin Bartels gelijk. Direct na de pauze was het Leroy Sané die de bezoekers weer op voorsprong zette, maar diep in blessuretijd maakte Hauke Wahl er 2-2 van.

In de eerste serie van vijf werden alle strafschoppen benut. Marc Roca was de eerste die namens Bayern miste, Bartels schoot meteen daarna raak voor Kiel, dat nu in de achtste finales een andere tweedeklasser, Darmstadt 98, treft.

Het duel tussen Holstein Kiel en Bayern München was oorspronkelijk voorzien voor 23 december, maar werd uitgesteld omwille van de drukke kalender van Bayern.