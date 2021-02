Emmanuel Dennis in zijn tweede match voor 1. FC Köln meteen trefzeker, maar Nigeriaan mist ook cruciale strafschop

Club Brugge-huurling Emmanuel Dennis heeft woensdagavond zijn eerste goal gemaakt voor 1. FC Köln. De Nigeriaan verdubbelde de score in het bekerduel op bezoek bij tweedeklasser SSV Jahn Regensburg.

Dennis is nog maar een week in Duitsland. Afgelopen weekend speelde hij wel al meteen 82 minuten mee in de 3-1-zege tegen rode lantaarn Arminia Bielefeld. In de bekerwedstrijd tegen Regensburg liep het aanvankelijk op wieltjes. Halfweg de eerste helft zette Dennis de 0-2 op het bord, de match leek al gespeeld. Maar Regenburg rechtte de rug en aan de koffie hingen de bordjes weer gelijk.

Een kwartier voor tijd kreeg Dennis dé kans om Köln opnieuw op voorsprong te trappen. De Club-huurling zette zich achter een elfmeter … maar miste. Het bleef 2-2, ook na de verlengingen. In de strafschoppenreeks toonde de tweedeklasser zich koelbloediger dan Köln.

Bij Club Brugge was Dennis dit seizoen nog maar een schim van zichzelf en zat hij meer op de bank of in de tribune dan hem lief was. Er is geen aankoopoptie opgenomen in de overeenkomst met 1. FC Köln, waardoor de snelle aanvaller komende zomer normaal gezien terugkeert naar Club Brugge.