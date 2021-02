PSV, met jonge Belg Yorbe Vertessen voor het eerst in de basis, geraakt niet voorbij ADO

PSV Eindhoven, met onze landgenoot Yorbe Vertessen voor de eerste keer in de basis, is zaterdag op de 22e speeldag in de Nederlandse Eredivisie op een 2-2 gelijkspel blijven steken op bezoek bij ADO Den Haag.

De Eindhovenaren waren in Den Haag net voor het halfuur op een 1-0 achterstand gekomen, na de openingstreffer van Bobby Adekanye. Na de pauze leek PSV op de zege af te stevenen, dankzij twee doelpunten van Nederlands international Donyell Malen (51. en 76.). Bij die eerste treffer kwam de assist van Vertessen. Niet veel later werd de Belgische jeugdinternational naar de kant gehaald, diep in de toegevoegde tijd slikte PSV nog de gelijkmaker van Michiel Kramer.

In de stand blijft PSV tweede met 47 punten, drie minder dan Ajax, dat bovendien twee wedstrijden minder telt. ADO is met dertien punten zeventiende en tevens voorlaatste.