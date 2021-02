Ajax stapje dichter bij titel dankzij penalty in blessuretijd tegen PSV, jonge Belg valt op

PSV heeft de Nederlandse titelstrijd niet opnieuw kunnen opengooien. In de topper tegen Ajax moesten de Eindhovenaren winnen om tot op drie punten te komen, maar een penalty in blessuretijd stak daar een stokje voor: 1-1. Daardoor behoudt Ajax zes punten voorsprong.

De wedstrijd leek nochtans lange tijd de goede kant uit te gaan voor de lampenclub, dat op slag van rust op voorsprong was gekomen dankzij een rake vrije trap van Eran Zahavi. Tegen een slordig spelend Ajax lagen er daarna kansen op de counter en daar genoot de 20-jarige Belgische invaller Yorbe Vertessen volop van. Even leek hij zelfs de 2-0 te scoren, maar het doelpunt werd afgekeurd voor handspel.

In de slotfase liet PSV de zege echter toch nog glippen toen Denzel Dumfries handspel beging bij een scrimmage in de eigen zestien. Daarop ontstond een opstootje: Dumfries, die achteraf beweerde dat tegenstander Dusan Tadic zijn moeder beledigd had, probeerde voor het nemen van de strafschop met zijn studs nog snel even de penaltystip te verpesten. Tadic trok er zich echter weinig van aan en knalde de elfmeter hoog in het dak van het doel.