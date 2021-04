Ajax is ‘officieus’ kampioen na zege in topper tegen AZ: “Als dit nog fout gaat, stop ik met voetballen”

Ajax is voor de 35ste keer kampioen van Nederland. Tenminste, officieus. Met nog vier wedstrijden op de agenda bedraagt de voorsprong op eerste achtervolger PSV twaalf punten. Bovendien hebben de Amsterdammers een doelsaldo dat PSV nooit meer kan evenaren. “Als dít nog fout gaat, denk ik dat ik echt stop met voetballen”, zei Davy Klaassen. “Het is nog niet officieel, maar nu geloof ik er ook wel in.”

Het was Klaassen zelf die de 7.500 toeschouwers in de Johan Cruijff Arena uit hun dak deed gaan. Met twee doelpunten beslechtte hij de topper tegen AZ (2-0). Het eerste kwam er op aangeven van aanvoerder Dusan Tadic na een goeie infiltratie, het tweede op hoekschop. De van Bremen overgenomen middenvelder komt zo al aan elf goals. Hij ontpopte zich dit seizoen tot de geknipte vervanger van de vertrokken Van de Beek. Vorig jaar werd de titel na het stopzetten van de competitie niet uitgereikt in Nederland. Het seizoen voordien werd Ajax ook al kampioen onder Erik ten Hag.