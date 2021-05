Ajax voor de 35ste keer kampioen van Nederland: fans vergeten corona en gaan helemaal uit de bol aan stadion

Ajax heeft zich zondagnamiddag verzekerd van de 35ste landstitel uit de clubgeschiedenis. Het won in eigen huis met 4-0 van FC Emmen na goals van Timber, Haller, Rensch en Klaassen. Met nog drie speeldagen te gaan, kan eerste achtervolger PSV de kloof onmogelijk nog dichten. Twee weken geleden won Ajax ook al de Nederlandse beker.

Ajax had in de eigen Johan Cruijff ArenA aan een puntje genoeg om mathematisch zeker te zijn van het kampioenschap. Tegen FC Emmen, de op twee na laatste in de Eredivisie, mocht dat geen probleem zijn. En zo geschiedde ook, want na amper tien minuten spelen stond Ajax al voorsprong. Emmen-doelman Michael Verrips (ex-KV Mechelen) ging niet helemaal vrijuit op een trap van Timber en zo zat Ajax al snel op rozen.

Die mocht de keeper wel Emmen...😜🙉 pic.twitter.com/s8olF1rAx7 — Play Sports (@playsports) May 2, 2021

Emmen maakte weinig klaar in Amsterdam. Ajax kwam amper in de problemen en freewheelde in de tweede helft richting de overwinning. Op het uur nam Sebastien Haller alle twijfels weg met de 2-0, waarna Tadic vijf minuten later de bal op het hoofd van Rensch schilderde voor de 3-0. Rond de ArenA werd ondertussen al goed gevierd.

Nog was Ajax niet voldaan, want bij het ingaan van het slotkwartier pikte ook Klaassen nog zijn goaltje mee: 4-0. Bij Emmen legden ze de Amsterdammers geen strobreed meer in de weg. En zo kon bij Ajax het feestje losbarsten, want een nieuwe landstitel was een feit.

Op bezoek bij de grote rivaal Feyenoord mag het zich volgende week dus aan een erehaag verwachten.

