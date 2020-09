Van kwaad naar erger: AA Gent gaat nu ook tegen Eupen onderuit en start met 3 op 15

Het gaat van kwaad naar erger bij AA Gent. De ploeg die een maand geleden nog over de titel sprak, ging nu ook pijnlijk met 2-1 onderuit bij Eupen en is de competitie begonnen met 3 op 15. De derde wedstrijd onder de nieuwe coach Laszlo Bölöni leverde een tweede nederlaag en een spits die weg wil op. Dinsdag al volgt de belangrijke Champions League-voorrondematch tegen Rapid Wenen, maar de timing kon moeilijk slechter.

Vrijdagavond am Kehrweg. De ideale setting om eindelijk weer fans toe te laten tot de Belgische voetbalhoogmis. Met nog geen tweeduizend mochten ze binnen – de kartonnen interimsupporters die hun postje sinds de competitiestart schijnbaar niet verlaten hebben, waren ook nog gewoon op post (bekijk foto’s). Het stadion leefde weer, de tribune achter doel schreeuwde de thuisploeg vooruit. Na 32 minuten wisten we weer hoe het voelt om fans een goal van hun favoriete team te horen vieren. Stef Peeters behield het overzicht, stuurde Adriano richting achterlijn en die vond Smail Prevljak voor doel. De Bosniër was nog maar een week geleden definitief overgenomen van Red Bull Salzburg en deed meteen waar ie voor gehaald was.

Twee heren op de hoofdtribune zagen het hoofdschuddend aan. De linkse, Michel Louwagie, had naarmate de eerste helft vorderde zijn ‘oohs’ ingeruild voor ‘godverdommes’. De rechtse, Ivan De Witte, had zich – uiterlijk, tenminste – rustiger weten houden. De manager en voorzitter van AA Gent hadden enkele weken geleden ervoor gekozen coach Jess Thorup af te serveren voor Laszlo Bölöni, en zagen hoe die situatie er nu toe geleid heeft dat Roman Yaremchuk, een spits die vorig seizoen nog goed was voor 17 goals, gewoon thuisbleef (lees meer).

Roef in de fout

Het was een gok, en toegegeven: de eerste twintig minuten leek die goed uit te draaien voor de Buffalo’s. Het spel was dominant, op links werden openingen gevonden. Tim Kleindienst dreigde met een kopbal, Giorgi Chakvetadze rende zowaar het hele veld over om uiteindelijk doelman Ortwin De Wolf op zijn weg te vinden.

SOLO | Stel je voor dat Giorgi Chakvetadze deze geweldige rush had afgemaakt! ????#EUPGNT pic.twitter.com/MdnNrs9OeN — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 11, 2020

Maar uiteindelijk brachten de herschikkingen van Bölöni toch weer weinig zoden aan de dijk. Dino Arslanagic, voor het eerst gestart in plaats van zwakke schakel achterin Igor Plastun, liet zich aftroeven bij de 1-0. Niklas Dorsch liep zich in het zweet, maar kon niet brengen wat de door corona en knieproblemen gevelde Vadis Odjidja brengt. Even na rust ging ook die andere personeelswissel van enkele weken geleden, Davy Roef, in de fout. De doelman die zei dat hij zelf ook verrast was dat hij na één speeldag al zijn kans kreeg in plaats van Thomas Kaminski, ging onder een hoekschop door. Jens Cools buffelde de 2-0 binnen.

Rood voor Ngadeu

Over naar plan B: Bölöni bracht Laurent Depoitre om samen met Tim Kleindienst als Twin Towers voorin post te vatten. Powerplay. Op het uur kwam zo de 2-1 uit de lucht vallen. Een afgeslagen voorzet werd door Sven Kums met een knappe schuiver in doel verwerkt. De Buffalo’s drongen nog aan, maar toen Michael Ngadeu Eupen-speler Jordi Amat een flinke duw verkocht, moesten ze met tien verder. Op de hoofdtribune maakten twee heren zich boos, maar het hielp niet.

Volgende week dinsdag staat de hyperbelangrijke Champions League-voorrondewedstrijd tegen Rapid Wenen op het programma. Eén wedstrijd, do or die, geen kans om in een eventuele terugmatch foutjes recht te zetten. Rapid won vrijdagavond zijn ouverture van de Oostenrijkse Bundesliga met 4-1. De timing had moeilijk slechter kunnen zijn voor AA Gent, waar Bölöni al meteen de wind van voren krijgt van de achterban.