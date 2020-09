Anderlecht heeft weinig moeite met Cercle en boekt eerste zege onder Kompany

De eerste overwinning onder Vincent Kompany als hoofdcoach is binnen voor Anderlecht. Het kende geen enkele moeite met Cercle en won met 2-0. Doelpuntenmakers Nmecha en Murillo bezorgden Kompany en co wat ademruimte na hun één op zes. Paars-wit versierde tal van kansen, de bezoekers zaten nooit in de wedstrijd. Het had makkelijk 4-0 kunnen eindigen, maar de afwerking liet soms te wensen over.

De openingsfase was onmiskenbaar voor Anderlecht, waar Kompany vier wissels doorvoerde. Nmecha, Bakkali, Sambi Lokonga en Vranjes kwamen in de plaats van Colassin, El Hadj, Kana en de geblesseerde Cobbaut. Paars-wit ging via de flanken, maar de eerste voorzetten bereikten niemand. Een eerste keer echt gevaarlijk werd het toen Doku een voorzet op het hoofd van woelwater Vranjes schilderde. Die laatste kopte maar net over.

Iets voorbij het kwartier was een tweede grote kans voor Anderlecht. Doku sneed naar binnen en haalde uit, maar besloot pal op ex-ploegmaat Didillon. Twee minuutjes later was het weer bijna prijs, een doelpunt hing in de lucht. Tau legde goed terug op Nmecha, maar de jonge Duitser mikte naast. Doku speelde daarna zijn snelheid uit en liep op rechts allen en iedereen voorbij. De bal ging naar Tau, maar die knalde de reuzekans net naast.

Dik tien minuten voor de rust, net toen paars-wit wat leek stil te vallen, ging Bates aan Tau hangen. Bal op de stip, Nmecha joeg de penalty zonder aarzelen onhoudbaar in de rechterbenedenhoek. Een eerste treffer voor de 21-jarige huurling van Man City. Kort voor de pauze was het eindelijk eens aan de bezoekers, maar Musaba joeg het leer vanop de rand van de zestien huizenhoog over. Er volgde nog een kans voor de Vereniging, toen Hoggas mocht aanleggen voor een vrije trap van net buiten de baklijn. Hij schoot net over.

In het begin van de tweede helft zette Nmecha met een slim passje Bakkali helemaal vrij, maar de kleine dribbelaar besloot een metertje naast. Het Anderlecht-publiek zag hem liever vervangen en riep meermaals en uit volle borst om Yari Verschaeren. Opvallend. Ondertussen verdween het tempo opnieuw wat uit de wedstrijd, op het uur probeerde Murillo het met een schot vanop rechts, maar de hoek was net iets te scherp. Niet veel later legde Trebel aan vanop een metertje op twaalf, maar zijn schot ging buiten via Ueda.

Murillo koeltjes

Paars-wit bleef volop op zoek gaan naar de 2-0, Cercle kwam nauwelijks in het stuk voor. Nmecha trapte staalhard vanop rechts, Didillon bracht redding. De thuisploeg had al lang 3-0 voor kunnen staan. Middenin de tweede helft breidde Anderlecht zijn voorsprong dan toch uit. Murillo stond op de juiste plaats bij een snel genomen vrije trap en werkte koeltjes overhoeks tegen de netten.

Een kwartier voor affluiten was Cercle nog eens aan zet. Ugbo zag dat Van Crombrugge zoals wel vaker ver uit zijn doel stond en probeerde hem te verschalken met een lobje, maar de Sporting-goalie kon de bal nog net uit zijn goal duwen. De fans van Anderlecht kregen meteen daarna overigens hun zin, want Verschaeren kwam onder luid gejuich Bakkali vervangen. Tau kreeg net voor affluiten nog dé mogelijkheid op de 3-0, maar hij besloot vanop amper enkele meters op Didillon. In de blessuretijd trapte Verschaeren nog een megakans hoog over, het bleef 2-0. Anderlecht is voorlopig vijfde met negen punten, Cercle is met drie punten minder negende.