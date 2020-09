Club Brugge boekt logische derbyzege tegen Cercle Brugge, maar zonder veel overschot

Club Brugge zet zijn goede reeks verder: een 2-1 tegen stadsrivaal Cercle volstond voor een derde zege op rij. Deli trok zijn ploeg na de rust over de streep nadat Musaba de openingstreffer van Diatta had uitgewist. De VAR eiste een hoofdrol op met twee cruciale tussenkomsten.

Sommige zaken overstijgen alle clubkleuren. De rivaliteit in Brugge, die weliswaar al enkele jaren op een laag pitje brandt, bestond eventjes niet meer voor de aftrap. Miguel Van Damme mocht komen opzetten: bij de Cercle-doelman werd nogmaals kanker vastgesteld. Iedereen ging rechtstaan, zelfs Club-fans kregen tranen in de ogen. Dat blauw-zwart er meteen volle bak invloog, was dus méér dan welgekomen.

Na amper vijf minuten werd Krmencik al meteen het gespreksonderwerp. De Tsjech, goed op dreef met drie goals in twee matchen, miste voor een leeg doel de openingstreffer. Krmencik wees dan wel naar een graspolletje: deze had àltijd moeten zitten. Dat Club uiteindelijk toch halfweg de eerste helft op voorsprong kwam na een goal van Diatta, was meer dan terecht. Blauw-zwart was heer en meester. De VAR moest wel nog even checken of de assist van Krmencik niet vanuit buitenspel kwam, maar het doelpunt telde.

Foto: Photo News

Cercle raakte moeilijk aan de kooi van Mignolet, al kreeg Musabe wel twee goede mogelijkheden. Aan de overkant ging Club bedrijvig op zoek naar die 2-0. Krmencik verschalkte Didillon bijna met een goeie lob, later werd een tweede van Diatta deze keer wel terecht afgekeurd voor buitenspel. Met die 1-0 aan de rust kwam Cercle er dus goedkoop vanaf, waardoor het dus opletten bleef voor Club.

En kijk: één slap momentje, en de bordjes hingen gelijk. Club en Ricca lagen te slapen toen Musabe meteen na de aftrap van de tweede helft doorbrak op rechts en Mignolet in de korte hoek vloerde. En quasi meteen kwam Cercle zelfs bijna op voorsprong. Deli kwam schijnbaar te laat in de kleine rechthoek met een tackle op Musabe, al werd Visser opgeroepen om te gaan kijken naar het scherm. Uiteindelijk géén strafschop: op aangeven van de VAR oordeelde Visser dat Ugbo te gretig naar de grond ging. Club kroop door het oog van de naald, en dat leidde tot een stroomstoot bij de mannen van Clement.

Foto: Photo News

Uiteindelijk was er een stilstaande fase nodig om de ban te breken voor Club: niet toevallig Vormer vond het hoofd van Deli, die kurkdroog in de hoek mikte. Bij Cercle brak de veer, en de thuisploeg ging op zoek naar een bevrijdend derde doelpunt. Dennis, Diatta en Krmencik kregen allemaal nog prima mogelijkheden, maar de bal wou er niet meer in. Cercle duwde in de slotfase wel nog eventjes, maar ook groen-zwart kon niet meer scoren. Philippe Clement gunde ook nog youngster Van den Keybus zijn debuut. De 2-1 volstond uiteindelijk voor een derde zege op rij bij Club Brugge, dat de slechte seizoensstart zo helemaal verteerd heeft.