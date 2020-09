Nieuwe opdoffer voor AA Gent: drie goals in zeven minuten leveren efficiënt OH Leuven gevleide zege op

AA Gent blijft zitten in de hoek waar de klappen vallen. Ondanks een batterij afwezigen speelde het wellicht zijn beste wedstrijd van het seizoen, maar twee afgekeurde goals en vier keer het doelhout leidden tot een 2-3-nederlaag tegen een dodelijk efficiënt OH Leuven. De Gentse doelpunten kwamen er wel na twee discutabele strafschoppen.

Na de opdoffer tegen Dynamo Kiev zakt AA Gent in het klassement nog wat dieper weg na een 2-3-thuisnederlaag tegen OH Leuven. Twee goals in drie minuten vlak voor de rust, luidden al de vijfde competitienederlaag van de Buffalo’s in. Twee goals waarin de achterhoede verderging op het elan van de seizoensstart . Eerst was er een kort genomen corner waarbij Sowah van buiten de zestien verschroeiend uithaalde. Roef kreeg de bal recht op zich maar verkeek zich compleet. Hij raakte de bal niet eens. Dinsdag in Kiev staat hij nog in doel, doordat Bolat Europees nog geschorst is. Maar het laat zich raden dat zijn positie onder de lat moeilijk houdbaar wordt na deze blunder. Drie minuten later stond het al 0-2. Henry kreeg van Castro-Montes de ruimte om voor te zetten vanaf de achterlijn, Maertens tikte aan de tweede paal binnen, ongedekt door Mohammadi.

Pijnlijk voor de Iranese linksachter, een van de vele wijzigingen in de elf van een verzwakt AA Gent. Met Odjidja (kuit), Kums (kuit), Chakvetadze (knie), Yaremchuk (bil) en Ngadeu (schorsing) telde De Decker zes afwezige titularissen. Een zevende, Depoitre, zat op de bank na een rist kwaaltjes dit seizoen. De Decker sleutelde zwaar aan zijn basiself en veranderde ook zijn systeem: met Kleindienst, Niangbo op links en rechtsbuiten Bukari voor het eerst in de basis, koos hij ook voor het eerst voor een driemansvoorhoede. Achterin verdween de al weken sukkelende Nurio voor Mohammadi.

Foto: BELGA

De tegengoals kwamen eigenlijk uit de lucht gevallen. Gesteund door een hongerig publiek was AA Gent sterk begonnen, met de linksachter in een hoofdrol. Mohammadi gaf in tien minuten meer voorzetten dan Nurio het hele seizoen, wat overigens niet héél moeilijk was. Alleen puurde de thuisploeg te weinig uit zijn kansen. Niangbo vond OHL-doelman Romo, de vervanger van de geblesseerde Iversen, op zijn weg. Raemaeckers redde een kopbal van Kleindienst voor de lijn na een carambole met Kotysch. Na twintig minuten scoorde Gent zelfs. Mohammadi knalde op de paal, Kleindienst hakte de rebound binnen, maar deed dat vanuit buitenspel. Het Gentse overwicht nam af, maar kansjes bleven. Niangbo zag een schot gepakt, Bezus mikte over. Als de aalvlugge Bukari richting doel vertrok, gebeurde er zeker iets, maar zijn pogingen strandden telkens aan de eerste paal. Na wat wellicht de beste veertig minuten van Gent dit seizoen waren, volgde de koude douche van een hyperefficiënt OH Leuven.

Power King Sowah scoort weer

De King Power-boys maakten de pil nog bitterder voor AA Gent. De tweede helft was amper begonnen of de 0-3 stond op het bord. Via een gekend recept: een tegenaanval vanaf de eigen zestien, met Mercier als aangever. Afwerker van dienst was weer de Power King van OHL, Kamal Sowah, die oog in oog met Roef koelbloedig bleef. Weer mocht Gent dat zichzelf kwalijk nemen. Het instappen van Arslanagic mislukte en legde een boulevard open, maar vooral Dorsch liet Sowah van zich weglopen.

Het zat Gent ook echt niet mee. Plastun knalde van dichtbij op de lat. Een doelpunt van Niangbo – in de rebound nadat Depoitre uiteraard ook al tegen de paal schoot – werd afgekeurd na een voorafgaande duw van Castro-Montes op Maertens. Terwijl OHL na Ouedraogo ook Malinov geblesseerd zag uitvallen, begon het Gentse publiek zich te roeren. De naam van Jess Thorup rolde van de tribunes, net als een cynisch “Kampioenen.” Heel even viel zelfs “Merci Ivan”, te horen.

Twee strafschoppen

De Decker bracht na Depoitre ook Mbayo in. Die dwong een strafschop af, door de bal tegen de hand van Bese te trappen. Al was het gezien de positie van diens arm een discutabele strafschop. Dorsch maalde er niet om en zette de penalty om. Plots sloeg de vlam in de pan. OHL kraakte en Gent kreeg zelfs een tweede discutabele strafschop toen Keita de kwieke Bukari ten bracht val bracht op de rand van de zestien. De VAR oordeelde echter dat het erbinnen was.

Dit keer ging Kleindienst achter de bal staan: 2-3. De Ghelamco Arena leefde weer op en bijna stond het meteen ook weer 3-3. Maar opnieuw was daar het doelhout: Kleindienst kopte een corner van Dorsch tegen de lat. Het slot baarde, ondanks acht (!) minuten extra tijd, geen goal meer. Wel moest revelatie Bukari schijnbaar groggy afgevoerd worden. Weer werd nog even om Jess Thorup geroepen.

Foto: Photo News

OH Leuven nestelt zich steviger bovenaan de middenmoot, AA Gent ziet de top-vier verder wegdrijven. Terwijl doelpunten in geschenkverpakking worden weggeven, blijft het o zo moeilijk voor de Buffalo’s om veldgoals te maken. Maar wat Gent in offensief opzicht liet zien, was beter dan op Moeskroen. Het herstel verloopt moeizaam, maar het is er wel.

AA Gent: Roef, Castro-Montes (84’ Botaka), Plastun, Arslanagic, Mohammadi, Owusu, Bezus (52’ Depoitre), Dorsch, Bukari, Niangbo (63’ Mbayo), Kleindienst

OHL: Romo, Kotysch, Raemaekers, Ouedraogo (54’ Ngawa), Maertens, Bese, Hubert, Malinov (67’ Keita), Sowah (75’ Myny), Mercier, Henry

Doelpunten: 41’ Sowah 0-1 (Mercier), 44’ Maertens 0-2 (Henry) , 48’ Sowah 0-3 (Mercier), 71’ Dorsch 1-3 (strafschop), 74’ Kleindienst 2-3 (strafschop)

Gele Kaarten: Dorsch, Depoitre, Maertens, Hubert, Romo

Scheidsrechter: Jonathan Lardot