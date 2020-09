Inspiratieloos Charleroi lijdt eerste puntenverlies op het veld van rode lantaarn Moeskroen

Hekkensluiter Moeskroen ontving leider Charleroi. Spektakel bracht dat niet op. Wel twee doelpunten die uit de lucht vielen en een eerste gelijkspel voor Charleroi dit seizoen. De Zebra’s toonden te weinig tegen de laatste in de stand om aanspraak te maken op de 2-1.

De toon van de wedstrijd was meteen gezet toen de basiself van Moeskroen bekendraakte. Coach Fernando Da Cruz koos voor een 5-4-1. De thuisploeg was niet van plan om veel uit de verdedigende stelling te kruipen. Charleroi, dat met z’n sterkste elf speelde, had in de eerste helft zeventig procent balbezit en blonk weer uit in efficiëntie. De eerste bal van de wedstrijd tussen de palen – in minuut 28 pas – verdween ook meteen in doel. Busi trapte een beetje ideeëloos hoog richting de zestien. De verdediging van Moeskroen, vooral Dabila, stond erbij en keek ernaar. Fall nam de bal rustig aan en schoof probleemloos voorbij doelman Koffi.

Charleroi dankzij een cadeautje op voorsprong, nadat de competitieleider nog niet veel had laten zien. Even later kreeg Fall opnieuw een grote kans. Deze keer redde Koffi wel. Voor het tegendoelpunt kwam Moeskroen er af en toe uit vanop de flanken, maar na de 0-1 leek het alsof Les Hurlus vooral de schade wilden beperken. Op slag van rust toonde de thuisploeg zich echter ook van zijn efficiëntste kant toen de 1-1 uit de lucht viel. Tabekou werkte een voorzet van Ciranni prompt in doel. Ook voor Moeskroen was dat het eerste schot tussen de palen, zowaar goed voor het eerste thuisdoelpunt dit seizoen.

Te weinig tempo

De goal had Moeskroen duidelijk deugd gedaan. Na rust voetbalde de thuisploeg wel kansjes bij elkaar. Uiteindelijk was het wel Charleroi dat nog het meest probeerde. Een kopbal van Rezaei belandde op de lat. Maar echt op zoek naar de winning goal gingen de Zebra’s niet, daarvoor creëerden ze te weinig tempo. Ook de komst van Nicholson, die erin kwam voor Gillet, veranderde daar weinig aan. Na Standard en Anderlecht verloor dus ook Charleroi punten. Met 19 op 21 hebben de Carolo’s wel nog steeds een uitstekend rapport. Al zal het spel donderdag tegen Lech Poznan wel beter moeten, willen ze zich plaatsen voor de groepsfase van de Europa League.