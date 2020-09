Beerschot komt op dubbele achterstand tegen Waasland-Beveren, maar wint in extremis nog dankzij invallers

Beerschot heeft in extremis de maat genomen van Waasland-Beveren. De Kielse Ratten hadden de handen vol: Beveren kwam op een dubbele voorsprong, maar Beerschot slaagde er uiteindelijk nog in om een zege uit de brand te slepen. Het werd 3-2 op Het Kiel, Brogno scoorde in de 95ste minuut het winnende doelpunt.

Geen spoor van storm Odette op het Kiel toen 3200 uitgelaten Beerschotfans zaterdagmiddag na meer dan een half jaar nog eens ‘hun Ratten’ een heldenonthaal konden geven in het Olympisch Stadion. Doelman Vanhamel kreeg kort voor de aftrap zelfs nog zijn trofee overhandigd als ‘meest verdienstelijke speler’ van het knalseizoen ’19-’20 waardoor Beerschot opnieuw op het allerhoogste niveau uitkomt.

Coach Losada bracht met Van den Buijs, Tissoudali en Sanyang drie spelers aan de aftrap die een week geleden nog mochten invallen tijdens de 3-1 nederlaag op bezoek bij Charleroi, waardoor Vorogovskiy, Pietermaat en Suzuki op de bank belandden. Bij de bezoekers kregen Wiegel, Wuytens en Verreth dan weer de voorkeur op Bizamana, Koita en Albanese in vergelijking met de basiself die vorig weekend een ontluisterende 2-4 thuisnederlaag leed tegen Anderlecht. Nieuwkomers Sitti en Leuko waren nog niet van de partij, Sinani begon op de bank.

Foto: BELGA

Maar de vrolijke stemming op het Kiel ruimde al snel plaats voor verbazing want de bezoekers scoorden zowaar twee doelpunten uit evenveel doelpogingen: eerst bood Schryvers de attente Efford de openingstreffer op een presenteerblaadje aan en even later verdubbelde Heymans op aangeven van Wiegel de Wase voorsprong. Losada kneep zich net als het publiek even in de arm.

Bij Beerschot nam fenomeen Holzhauser allerminst een snipperdag. De Oostenrijker eiste meteen weer de regie op en er was een uitstekende parade nodig van Jackers om hem van een snelle aansluitingstreffer te houden: de bezoekende doelman stond echter pal op een heerlijke trap van ‘Rapha’.

Tissoudali brengt opnieuw vuur

Dit luidde evenwel geen indrukwekkend, paars offensief op. Beerschot zocht geduldig openingen in de bezoekende defensie maar een compact spelend Waasland-Beveren hield zich netjes aan het strijdplan van coach Hayen en loerde via Heymans en Efford sluw op de tegenaanval. Op slag van rust was er dan toch nog eens sprake van ‘Rapha Magic’: de Oostenrijker loodste met een heerlijke steekbal Tissoudali door de buitenspelval en de 27-jarige Marokkaan die de Antwerpse aanval ook opzette, liet Jackers met een strak schot geen schijn van kans (1-2).

Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Tijdens de rust werd het plots heel donker boven het Kiel. En toen beide teams opnieuw het veld betraden – bij Beerschot kwam Pietermaat in het veld voor Halaimia – stonden de hemelsluizen alweer helemaal open. Maar aan het wedstrijdbeeld wijzigde niets: Holzhauser bleef de debatten leiden en strooide ook na rust doorlopend met heerlijke passes. De marsorders van Losada waren dan ook duidelijk: een onophoudelijke belegering van de Wase zestien leverde dan ook tal van flankvoorzetten op maar Jackers bedreigen zat er niet meteen in.

Efford bleef ondertussen aan de overkant lonken naar een tweede treffer maar de Amerikaanse aanvaller kon niet profiteren wanneer Frans de bal te kort terug kopt op zijn doelman: Efford zat er goed tussen maar Vanhamel redde de meubelen voor Beerschot. De Antwerpse troepen bleven de Wase zestien omsingelen maar de bezoekers hielden het hoofd koel en wonnen waar het ook maar even kon kostbare seconden.

Terwijl Hayen noodgedwongen de aangeslagen Wiegel verving door Mertens en een moegestreden Efford inruilde voor frisse kracht Sula, gooide Losada er met Brogno en Suzuki twee versie offensieve pionnen in. En die wissel bleek direct een voltreffer: Brogno krulde de bal op het hoofd van Suzuki en die bedankte zijn coach met de gelijkmaker (2-2). De Ratten duwden nu vol door en het was voor Waasland-Beveren nu werkelijk pompen of verzuipen.

In de toegevoegde tijd scoorde Beerschot zowaar nog twee keer. Eerst loste Jackers de bal en duwde Bourdin bal over de lijn maar ref De Cremer oordeelde na assistentie van de VAR terecht dat de Wase doelman gehinderd werd bij die fase. Maar Beerschot gaf niet op en even later was het Brogno die het Kiel deed ontploffen. Holzhauser verstuurde een zoveelste hoge bal en Brogno dompelde Waasland-Beveren in rouw.