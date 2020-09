VAR eist ook in Genk hoofdrol op: rode kaart en late Oostendse tegengoal zorgen voor valse start voor Jess Thorup bij KRC Genk

Jess Thorup moet toch wel vol aan de bak bij RC Genk. De Deense coach zag de offensief heel dartele Limburgers gisteren voor eigen publiek onnodig puntenverlies lijden tegen een vinnig Oostende dat al vroeg op voorsprong kwam via McGeehan. Ondanks twee treffers van Onuachu - waaronder een bijzonder betwistbare strafschop kort na rust - bleef Oostende zelfbewust voetballen en na de uitsluiting van Toma vergalde Gueye met een rake kopbal de ouverture van Thorup. Defensieve stabiliteit brengen, luidt het devies voor de Deen. Waar hebben we dat nog gehoord?

Jess Thorup stond maandagavond voor zijn vuurdoop in de Luminus Arena. De Deense coach die na zijn ontslag bij AA Gent slechts kort kon uitrusten in zijn vakantiehuisje op het idyllische eiland Fenø, ging vorige week immers alweer aan de slag bij Racing Genk. Het Limburgse clubbestuur zorgde voor de aftrap warempel al voor vuurwerk om het speciale karakter van het duel extra in de verf te zetten.

Maar de partij begon dramatisch voor de thuisploeg want bij de eerste aanval van Oostende kon Vandevoordt - vervanger van coronaslachtoffer Vukovic - een schot van Hjulsager onvoldoende verwerken, de goed gevolgde McGeehan aarzelde niet en trapte onhoudbaar binnen. Genk herstelde zich wonderwel snel van die vroege opdoffer want bij de eerste degelijke flankvoorzet van aanvoerder Maehle kopte Onuachu zijn vierde goal van het seizoen tegen de netten.

Genk en Oostende maakten er een heel boeiende eerste helft van en op het half uur was er een knappe redding nodig van Hubert om Onuachu - opnieuw op aangeven van de bedrijvige Maehle - van een tweede treffer van de avond te houden. De bezoekers ontwikkelden vrank en vrij hun vertrouwde spelletje en toen Lucumi zich verslikte bij een interceptie kon Sakala aan de haal maar hij besloot snoeihard in het gelaat van Vandevoordt die na verzorging gewoon verder kon.

Na rust ging Genk bijzonder voortvarend van start. Het Limburgse offensiefje leverde ook meteen enkele hoekschoppen op en hieruit volgde toch ook een eerste VAR-momentje: een vermeend handspel van McGeehan in eigen noopte VAR Vergoote om tussen te komen en na consultatie van de videobeelden gaf ref Laforge ook effectief een elfmeter aan de thuisploeg. Onuachu legde de bal kordaat op de stip en trapte de bal netjes voorbij Hubert.

Foto: BELGA

Rode kaart

‘Match rustig uitspelen’, dacht Thorup ongetwijfeld maar dat plannetje mocht al snel de prullenbak in toen Toma even later al te driest doorging op D’Arpino: de Zwitserse middenvelder mocht meteen gaan douchen en Genk moest nog meer dan een half uur verder met tien man. Oostende vatte moed uit dat numerieke overwicht maar ging al te slordig om met het balbezit dat Genk hen gunde. Vandevoordt moest wel goed plat op een poging van Ndicka.

Maar net wanneer Genk opnieuw wat meer de partij onder controle kreeg, kopte Gueye een voorzet van Bataille overhoeks voorbij een kansloze Vandevoordt. Cuesta dwong Hubert nog tot een magistrale redding, terwijl D’Arpino ook nog eens de vuisten van Vandevoordt schroeide met een poeier maar het pijnlijk puntenverlies voor de thuisploeg bleek onvermijdelijk. Thorup beseft meteen dat er nog flink gesleuteld moet worden aan de defensieve organisatie van dit Genk. Oostende stapte met een brede glimlach de bus op voor de nachtelijke busrit richting Noordzee.

Foto: BELGA