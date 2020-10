AA Gent krabbelt recht na Europese nederlaag en bezorgt Beerschot stevige pandoering

Spitsen die scoren, een feilloze doelman en vooral: een zege waar AA Gent zich kan aan optrekken. Zondagmiddag klaarde de hemel boven de Ghelamco Arena voor het eerst dit seizoen op. Beerschot werd simpelweg naar de slachtbank geleid: 5-1, na goals van de twee torens van AA Gent, Depoitre en Yaremchuk.

Odjidja, Kums en nu ook Owusu: het rijtje afwezigen bij AA Gent blijft wekelijks indrukwekkend. Een hoeksteen van de ploeg maakte tegen Beerschot wel zijn comeback, en hoe: Roman Yaremchuk, zonder twijfel de man van het seizoensbegin. Hoe hij doelhout al een paar keer aan spaanders trapte, hoe hij Laszlo Bölöni ook aan spaanders praatte: tot zijn blessure was hij de man die het ongelukkige seizoensbegin belichaamde. Tegen Beerschot belichaamde de Oekraïner de wederopstanding. Met twee goals die de Buffalo’s op weg zetten naar de wedstrijd waar ze al sinds augustus naar snakken. Een wedstrijd met goeie goals, voetbal dat het bekijken waard was: plots kon het niet op voor AA Gent.

Foto: BELGA

Het was een diepe bal van Castro-Montes op Depoitre, eindelijk weer op niveau, die de vroege 1-0 inluidde. Depoitre legde terug, Yaremchuk knalde de 1-0 voorbij een kansloze Vanhamel. Amper drie minuten later legde hij de match al in zijn beslissende plooi, na een aanval waar elke trainer van droomt. Na elf tussenstations, inclusief Bolat, begon Yaremchuk aan de middellijn aan een rush, die hij, met na een één-twee met Bukari zelf afwerkte: 2-0.

Beerschot geteisterd door corona

Het moet gezegd dat het verdedigen van Beerschot ronduit dramatisch was. Bij de 1-0 wist debutant Coulibaly de opkomende Yaremchuk niet bij te houden. Maar vooral hoe de hele defensie zich bij de 2-0 liet uitspelen, Dario van den Buijs op kop, moet trainer Hernan Losada gek maken. Yaremchuk waande zich op de Champs-Élysées, zo groot was zijn boulevard naar doel. Beerschot presenteerde zich overigens niet op zijn sterkst. Van Pietermaat en Vorogovsky was geen spoor in de kern. Of zij de twee coronagevallen waren die voor de wedstrijd moesten afhaken, wilde Beerschot niet bevestigen. Bovendien hield Losada zowel Frans als Noubissi op de bank. Vandaar de onuitgegeven defensie, met Jan Van Den Bergh, Van Den Buijs en Prychynenko, die zich lieten afslachten als lammetjes. Nog voor het halfuur had Gent zijn schaapjes al op het droge. Tissoudali leed balverlies, weer Depoitre zette met een ren de actie op en bediende Yaremchuk. Vanhamel redde, waarna de rebound door Niangbo via de paal bij Depoitre kwam: 3-0, een doelpunt dat de spits van AA Gent verdiende.

Foto: Photo News

Zo kwistig als Gent de vorige weken omsprong met kansen, zo klinisch in de afwerking toonden de Buffalo’s zich nu. Maar ook achterin stond Gent er. Sinan Bolat, die Davy Roef voorbij is in de pikorde, miste zijn debuut niet. Eerst hield hij Tissoudali met de voet van een tegengoal. Toen Ngadeu zijn haast gebruikelijke foutje maakte – hij verkeek zich op een diepe bal – tikte Bolat een pegel van Suzuki met de vingertoppen tegen de lat. Ook na de rust bleef de Turkse international foutloos. Toen hij oog in oog kwam met Suzuki, geweldig aangespeeld door Holzhauser. En toen Suzuki van dichtbij een voorzet probeerde in te tikken, schudde hij er ook nog een kattensprong uit. Bolat heeft zijn plaats.

Goal voor debutant Samoise

Beerschot bleef kansen krijgen maar het was Gent dat ze afwerkte. Weer werd de defensie van de Kielse Ratten helemaal uitgetikt. Yaremchuk gaf knap mee aan Bukari die de inlopende Depoitre bediende: 4-0. Het zou Yaremchuk tot een tierlantijntje inspireren waar iedereen van smulde. Al de miserie die Gent dit seizoen al over zich afroep, bleek plots vergeten.

AA Gent werd overspoeld met goed nieuws. Zo maakte Chakvetadze, met een indrukwekkend knieverband, zijn wederoptreden. Dat Yaremchuk eraf moest met de kramp die hem eerder ook al overviel tegen Dynamo Kiev, kon de pret op en naast het veld nauwelijks drukken. Toen de 18-jarige invaller Matisse Samoise zijn competitiedebuut vierde met de 5-0, op een prima voorzet van Mohammadi, was er niemand die niet lachte aan Gentse zijde. Het enige minpuntje was de 5-1 in de extra tijd, van Coulibaly, een tegengoal die Beerschot wel verdiende. Wim De Decker heeft niettemin zijn referentiematch waar op kan gaan bouwen. Twee weken te laat, dat wel, maar beter laat dan nooit. De komende twee weken kan de rust weer terugkeren bij AA Gent.