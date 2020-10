Club walst over zwak Anderlecht, Vanaken, Diatta en uitstekende Vormer scoren

Geen verrassingen op Jan Breydel: Club Brugge won de klassieker tegen Anderlecht makkelijk met 3-0, na goals van Diatta, Vanaken en Vormer. Sambi Lokonga was de schlemiel bij paars-wit: de jongeling veroorzaakte een strafschop en kreeg later nog zijn tweede geel. Anderlecht zag ook nog een aansluitingstreffer afgekeurd voor offside. Club loopt voorlopig in op Charleroi, dat later speelt tegen Standard.

Zeven wedstrijden niet meer gewonnen van Club Brugge, met een laatste zege die dateert uit mei 2018: de sterren stonden niet bepaald gunstig voor Anderlecht, dat ternauwernood enkele uren voor de aftrap ook nog eens Doku op het vliegtuig richting Rennes zag stappen. Dan ging de aanloop in Brugge naar die eerste topper van het seizoen iets gemoedelijker: Mignolet en Vanaken verlengden tot 2025, die laatste kreeg voor de aftrap eindelijk zijn Gouden Schoen overhandigd van bondscoach Martinez. Om maar te schetsen: ze hadden wel zin in een feestje, daar in Jan Breydel.

Met debutant Arnstad (17) en Bakkali in de ploeg wou Kompany prompt gaan winnen op Club. Het startte goed aan de wedstrijd, maar moest het commando al snel aan Club Brugge overlaten. De jonge Badji bood Vanaken een eerste goed kans aan via een spectaculaire omhaal, Murillo kreeg er nog een voetjes tussen. Ook meteen daarna kwam Vanaken dicht bij het openingsdoelpunt met een mislukt schot. Maar de aanhouder wint: halverwege de eerste helft ging Vranjes in de fout met een ziekenhuisbal. Badji pikte op, Vanaken zorgde voor de assist en Diatta werkte propertjes af: 1-0. Die laatste had Mykhaylichenko toen al een stevige verkoudheid bezorgd. Club wou méér, maar moest attent blijven op de snelle uitbraken van Anderlecht. Dat resulteerde net voor de rust in steriele druk, al bleek paars-wit aanvallend niet opgewassen tegen Deli en co. De zwakke Tau - nota bene voor zijn ex-publiek - was daar de exponent van.

Club wachtte na de rust niet lang om de wedstrijd te beslissen. Sambi Lokonga haalde de doorgebroken Vormer neer en Vanaken mocht zijn nieuw contract luister bijzetten vanop de stip. Hij klopte de ingevallen Wellenreuther - Van Crombrugge raakte geblesseerd - met een kurkdroge strafschop door het midden. Voor Club het signaal om nog eens ouderwets door te duwen. Diatta verschroeide de vuisten van Wellenreuther, Vormer zag zijn kopballetje net naast belanden. Maar ook Mignolet moest zich één keer tonen: Tau zag zijn hard schot gekeerd. Dat er daarna zéker geen spannend slot meer kwam, was de schuld van Sambi Lokonga. Met een smerige fout op De Ketelaere pakte hij zijn tweede geel en mocht de middenvelder douchen.

Het kwam de match allemaal niet ten goede tijdens het slotkwartier: het tempo zakte, en we zagen meer slordigheden dan kansen. Een keertje kregen we nog opwinding: Amuzu scoorde de aansluitingstreffer na een mooie aanval, al werd dat doelpunt afgekeurd voor hinderend buitenspel van Murillo. Clement gunde Okereke, Dennis en Schrijvers nog minuten, maar het was Vormer die de kroon op zijn uitstékende match zette. Met een loepzuivere vrije trap via de paal zette hij Club nog op 3-0 in de slotseconden. Clement en co pakken zo een vijfde overwinning en naderen op leider Charleroi, Anderlecht moet voor de spiegel na een zwakke vertoning op Olympia.