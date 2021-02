Club Brugge boekt op Freethiel verdiende overwinning: twee doelpunten van Noa Lang voldoende voor achtste zege op rij

Club Brugge blijft door de competitie razen. Het won verdiend tegen rode lantaarn Waasland-Beveren met 0-2. Noa Lang scoorde in het openingskwartier zijn tiende competitietreffer van het seizoen. In blessuretijd deed hij er nog ééntje bij. Voldoende voor de achtste overwinning op een rij voor de West-Vlamingen. Waasland-Beveren blijft ondertussen troosteloos laatste in de rangschikking met drie op dertig. De komende thuiswedstrijden tegen Eupen en Charleroi worden dan ook erg cruciaal.

Coach Nicky Hayen wijzigde zijn elftal op één plaats na de verloren competitiewedstrijd tegen Antwerp. Vukotic mocht centraal in de verdediging postvatten. Zijn eerste basisplaats na de afgesprongen transfer naar Antwerp. Nieuwkomer Heltne Nilsen, die in de bekerwedstrijd een blessure aan de neus opliep, startte op de bank. Bij Club Brugge startte de licht geblesseerde De Ketelaere op de bank.

In de beginfase zagen we vooral vuurwerk naast het veld. Een duidelijk signaal van de thuissupporters om de Beverse spelersgroep wakker te schudden en aan te moedigen. Na iets meer dan tien minuten kreeg de thuisploeg echter meteen al een eerste domper te verwerken. Nadat Lang doelman Jackers al eens in de korte hoek probeerde te verrassen, mocht hij na amper tien minuten zonder problemen oprukken. Zijn schot leverde meteen ook een doelpunt op. Zijn tiende van het seizoen.

Meteen daarna bijna een tweede doelpunt voor de bezoekers. Lang profiteerde van een slechte balcontrole van Vieira, maar de thuisverdediger devieerde de bal zelf in hoekschop. Club Brugge dicteerde de wet, maar kon het veldoverwicht niet omzetten in uitgesproken kansen door teveel slordigheden in het spel. Enkel Vormer probeerde het nog eens van dichtbij, na een knappe pas van Lang, maar Jackers was attent. De thuisploeg kon daar zelf ook weinig tegenover stellen. Een poging van Frey, te zwak, en een afgeblokt schot van Albanese, waren de enige echte wapenfeiten van de Waaslanders in de eerste helft.

Foto: BELGA

Trainer Clement wisselde tijdens de rust en bracht Chong en Denswil in de ploeg, terwijl Sobol en Okereke mochten gaan rusten. Aan het spelbeeld veranderde er niet veel. De bezoekers bleven baas zonder onmiddellijk echt uitgesproken kansen te creëren. Het was integendeel Frey die even dacht dat hij de gelijkmaker had gescoord, maar werd teruggefloten na een voorafgaande fout op Rits De eerste echte kans voor Club Brugge kwam er op het uur via Dost, die op Jackers trapte en in de herneming over doel besloot.

Een mooie doorsteekpas van Dost werd door Vanaken nipt naast de rechtse paal getrapt. Plots toch een serieuze kans voor de Waaslanders. Mandjeck mocht oprukken en trapte hard naast. De Bruggelingen waren meteen gewaarschuwd. De bezoekers reageerden meteen met een poging van Chong en Lang, die in de herneming uithaalde naar doel. Jackers reageerde twee keer gevat. Een klein slotoffensief van de thuisploeg veranderde niets meer aan de uitslag. Lang zorgde aan de overzijde uiteindelijk voor het laatste gevaar.

Foto: BELGA

Quote Extra