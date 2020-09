RWDM klopt Union in eerste ‘zwanzederby’ in 35 jaar

RWDM heeft zaterdag op de vijfde speeldag van de 1B Pro League de felbevochten ‘zwanzederby’ tegen Union Sint-Gillis gewonnen. De burenstrijd in het Molenbeekse Edmond Machtensstadion eindigde op 3-1.

Beide ploegen leverden veel strijd in de eerste helft, maar doelpunten bleven uit. Vlak na de koffie kwam RWDM dan toch voor, toen Ivan Yagan (48.) een strafschop omzette. Nadat Tracy Mpati (70.) de 2-0 nette, leek de partij gespeeld. Met de aansluitingstreffer maakte Brighton Labeau (77.) het toch weer spannend. Een handvol minuten later diepte Maxime Electeur (83.) op corner de kloof echter weer uit tot 3-1.

In de stand staat Union voorlopig nog wel aan kop met acht punten. RWDM (6 ptn) volgt samen met Seraing als vierde.

RWDM en Union zijn twee traditieclubs met een roemrijk verleden en de derby’s tussen beide ploegen behoren tot het collectieve geheugen van de Brusselse voetbalwereld. De burenduels zorgden in het verleden niet alleen op het veld, maar ook in de tribunes voor het nodige vuurwerk. Daardoor kreeg de wedstrijd als bijnaam ‘zwanzederby’, naar het ‘zeveren’ en uithalen van grappen van beide folkloristische supportersclans.

Toch is het al van de lente van 1985 geleden dat RWDM en Union elkaar nog officieel in de ogen keken, toen ook in de tweede klasse. Sindsdien speelden de twee teams, die sportief wegzakten, nog enkele oefenduels, maar dit seizoen gaat het dus weer echt om de knikkers.

Zondag staan nog twee duels in 1B op de planning. Lommel ontvangt Deinze (16u) en Lierse speelt gastheer voor Seraing (20u). De A-kern van Westerlo verblijft sinds woensdag in quarantaine nadat bij twaalf mensen een coronabesmetting is vastgesteld. De maatregel geldt voor minstens een week, tot en met dinsdag (29 september). Hierdoor werd voor de tweede week op rij een competitieduel van de Kemphanen, de match van vrijdag tegen Club NXT, uitgesteld.