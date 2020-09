Seraing dient Lierse stevige thuisnederlaag toe en komt alleen aan kop, sensatie Mikautadze maak hattrick

Seraing heeft zondag op de vijfde speeldag van de 1B Pro League een knappe uitzege behaald op het veld van Lierse. De Metallo’s wonnen, na onder meer drie treffers van speerpunt Georges Mikautadze, met 2-5 en komen aan kop.

Via Mikautadze (26.) en Abdelhafid Al Badaoui (45.+2) liep Seraing uit naar een dubbele voorsprong. Lierse milderde net voor het uur dankzij Jellert van Landschoot (59.), maar nadien diepten de bezoekers de kloof weer uit. Benjamin Boulenger (73.) en goalgetter Mikautadze (76. en 89.), die nu al negen scoorde dit seizoen, troffen raak voor Seraing. Tussendoor prikte Sava Petrov (81.) tegen voor Lierse.

Zaterdag klopte RWDM in eigen stadion Union met 3-1 in de eerste Brusselse ‘zwanzederby’ in 35 jaar, waarna Deinze de drie punten pakte bij Lommel (1-2). De A-kern van Westerlo verblijft sinds woensdag in quarantaine nadat bij twaalf mensen een coronabesmetting is vastgesteld. De maatregel geldt voor minstens een week, tot en met dinsdag (29 september). Hierdoor werd voor de tweede week op rij een competitieduel van de Kemphanen, de match van vrijdag tegen Club NXT, uitgesteld.

Seraing komt aan kop met negen punten, voor Union (8), Lierse en Lommel (elk 7). RWDM en Deinze (match minder) volgen met zes punten. Westerlo (2 matchen minder), met vijf punten, en Club NXT (match minder), met twee punten, sluiten de rij.