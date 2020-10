In de laatste wedstrijd van de zesde speeldag in 1B heeft Deinze zondagavond met 2-1 gewonnen van Lierse Kempenzonen. Bij de rust stond de eindstand al op het bord. Youssef Challouk (17e) en Michiel De Looze (35e) scoorden voor Deinze. Tussendoor bracht Scott Bitsindou (32e) Lierse heel even langszij.

In de stand is Deinze met 9 punten derde, op drie punten van Seraing en twee van Union Sint-Gillis, die allebei een wedstrijd meer speelden. Lierse Kempenzonen is met 7 punten vierde.