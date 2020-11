Deinze wint overtuigend met 3-0 van Seraing, dat Union ziet uitlopen in 1B

In een inhaalwedstrijd van de negende speeldag in de 1B Pro League heeft Deinze zondag met 3-0 gewonnen van Seraing. Daarmee klimt Deinze naar de vijfde plaats in de rangschikking, op gelijke hoogte van Lommel SK. Deinze heeft wel nog een inhaalwedstrijd tegen Westerlo te goed. Seraing is tweede, op vijf punten van leider Union Sint-Gillis.

Deinze was uiterst efficiënt in de eerste helft met een openingsdoelpunt na 7 minuten via de Fransman Bafode Dansoko. Alessio Staelens verdubbelde de score in de 12e minuut (2-0). Net voor rust maakte Youssef Challouk er na prachtige dribbel 3-0 van.

Volgende week speelt Deinze tegen Lommel SK. Seraing, waarbij topschutter Georges Mikautadze zondag uitzonderlijk niet kon scoren, moet dan winnen van Westerlo om Union in het vizier te houden.