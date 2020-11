Lierse Kempenzonen stunt in 1B met zege op het veld van Seraing, dat leidersplaats laat liggen

Op de tiende speeldag in de 1B Pro League is Lierse Kempenzonen zaterdag met 1-3 gaan winnen op het veld van Seraing.

Bij de rust was het 1-1. Ayyoub Allach zette de bezoekers in de 26e minuut op voorsprong. Vijf minuten voor de pauze hing topscorer Georges Mikautadze de bordjes gelijk. In de tweede periode haalden Euloge Fessou (71e) en Emile Samijn (90e) de drie punten binnen voor Lierse Kempenzonen, dat desondanks zesde en op twee na laatste blijft in de stand. Seraing is tweede, op twee punten van Union Sint-Gillis, en liet dus de leidersplaats liggen.