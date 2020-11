Union verstevigt leidersplaats in 1B met vlotte winst tegen Deinze

Union Sint-Gillis heeft zondag op de tiende speeldag in de 1B Pro League met 3-0 gewonnen van promovendus Deinze.

Het was belofteninternational Dante Vanzeir die Union over de streep trok met twee doelpunten, zijn teller staat nu op elf in tien competitieduels. De derde treffer werd gescoord door Loïc Lapoussin.

Na vijf zeges op rij staat het Union van Felice Mazzu met 23 punten stevig aan de leiding, met een voorsprong van vijf punten op Seraing, dat zaterdag met 1-3 verloor van Lierse.

Zondagavond neemt Lommel het nog op tegen rode lantaarn Club NXT, de Brugse beloften.