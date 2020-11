Bart Verhaeghe en Jean-Marie Pfaff zien Club NXT eerste zege pakken in 1B

Het heeft even geduurd maar het is er toch van gekomen. Club NXT pakte vanavond onder het goedkeurend oog van voorzitter Bart Verhaeghe en niemand minder dan Jean-Marie Pfaff hun eerste overwinning in het profvoetbal. Lierse Kempenzonen werd verslagen met 2-0, dat nu echt moet vrezen voor een lange degradatiestrijd.

Nadat Club NXT vorige zondag tegen Westerlo een verdiend punt had gepakt, ging het vandaag op Daknam op zoek naar de eerste seizoenszege. Dat moest zonder de geblesseerde sterkhouder Thomas Van Den Keybus gebeuren terwijl Badji, vorige week goed voor de enige goal, en De Cuyper voor de eerste ploeg van Cliub werden geselecteerd. Het eeuwige lot van de trainer van een B-ploeg maar Rik De Mil kent zijn rol en leerde daar mee leven. Sagna was wel op de afspraak en was net als tegen Westerlo weer beslissend. Met nog tien minuten te gaan in de eerste helft ging hij op aangeven van de opgerukte Van Den Brempt de zijlijn af en Thibo Baeten kopte de voorzet voorbij Brughmans.

Een verdiende voorsprong voor een gretiger Club NXT, dat meer balbezit had tegen een bang Lierse dat nochtans moest winnen om weg te geraken van de voorlaatste plaats. Wie daar aan het eind van de rit nog staat, degradeert namelijk naar het amateurvoetbal. Veel kansen leverde de eerste helft niet op. Straetman en Placca probeerden wel iets te forceren voor de Pallieters maar zonder succes. Het jonge Club ging dus rusten met een voorsprong maar daaruit het gevolg trekken dat de eerste zege er zat aan te komen, is spelen met vuur. De nul houden was het jonge blauw-zwart nog geen enkele keer gelukt maar vanavond was ook Club-voorzitter Bart Verhaeghe samen met zijn zoon speciaal vanuit Strombeek-Bever naar Lokeren gekomen om er het Club van de toekomst aan het werk te zien. Hij bracht geluk want Lierse ging in de tweede helft wel op zoek naar de gelijkmaker, maar het was allemaal wat slapjes, ook al trof Placca wel de paal.

Foto: BELGA

Het werd nog een paar wat heter voor het doel van Shinton, maar het werd nogmaals duidelijk dat dit Lierse nog moeilijke maanden voor de boeg heeft in deze speciale reeks. Trainer Tom Van Imschoot was vorig jaar als assistent van Mazzu geen lang leven beschoren in Genk en beleeft nu opnieuw een zware periode. Niet onlogisch want in juli ging dit Lierse er nog van uit dat het nog even in het amateurvoetbal moest blijven. Ignace Van Der Brempt duwde ze vanavond nog eens met de neus op de feiten. De getalenteerde Antwerpse verdediger perste er een gesmaakte solo uit en werkte knap af: 2-0.

Van Imschoot gooide nog twee verse krachten in de strijd maar tevergeefs. Dit keer hield Club NXT wel stand. Niemand minder dan Jean-Marie Pfaff zag hoe Gilis nog een strafschop probeerde te claimen en ook in de toegevoegde tijd bleef Lierse achter de feiten aanhollen.

Scheidsrechter: Michiel De Cuyper

Club Brugge: Shinton, Van Der Brempt, Hautekiet, Fuakala, Fofana, Engels, Blomme, Sagna, Aelterman (90’ Audoor), Baeten, Appiah

Lierse Kempenzonen: Brughmans , Troonbeeckx, Smolders (76’ EL Ansri), Santermans, Cauwenbergh, Bitsindou, Van Der Veken, Straetman (65’ Petrov), Gilis, Samyn (76’ Van Genechten), Placa,

Doelpunten: 34’ Baeten 1-0, 71’ Van Der Brempt 2-0

Gele kaarten: 41’ Bitsindou