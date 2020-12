Geen winnaar in 1B-duel tussen RWDM en Deinze

RWDM en Deinze hebben zondag de dertiende speeldag in 1B besloten met een 1-1 gelijkspel. Lennart Mertens wiste voor Deinze na rust de openingstreffer van Nicolas Rommens uit. In de tussenstand in de 1B Pro League is Deinze vierde met 19 punten. RWDM telt als zesde drie punten minder.