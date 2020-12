Westerlo klopt Lommel in duel om derde plaats

Westerlo heeft zondag op de dertiende speeldag in 1B de drie punten thuisgehouden tegen Lommel. Het werd 2-1. De Kemphanen springen zo over de Noord-Limburgers naar de derde plaats in de tussenstand. Westerlo, dat al zes wedstrijden ongeslagen is, telt intussen 21 punten, Lommel 18. Union (29 ptn) en Seraing (25 ptn) blijven de onbedreigde top-2.