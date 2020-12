RWDM boekt nipte thuiszege tegen Lierse

RWDM heeft zaterdagavond op de vijftiende speeldag in de 1B Pro League met het kleinste verschil (1-0) gewonnen van Lierse. Nicolas Rommens scoorde na 61 minuten met een afstandsschot de enige treffer van de wedstrijd

Een nipte, maar belangrijke zege voor de Brusselse fusieclub, die met 22 punten uit vijftien wedstrijden op de vierde plaats terechtkomt. Lierse staat met tien punten nog steeds op de voorlaatste plaats, met slechts drie punten meer dan rode lantaarn Club NXT. De beloften van landskampioen Club Brugge openden vrijdagavond de speeldag met een 0-2 thuisnederlaag tegen Lommel United. In het Daknamstadion in Lokeren opende Kolbeinn Thordarson op het kwartier de score voor de bezoekers, Anass Zaroury zette diep in de toegevoegde tijd de eindstand op het scorebord.

Zondagnamiddag ontvangt leider Union met Westerlo de nummer drie in de stand, alvorens Deinze en eerste achtervolger Seraing zondagavond de vijftiende speeldag afsluiten.