Seraing heeft flater van doelman Lammens nodig om voorbij Club NXT te geraken.

RFC Seraing herpakte zich vanmiddag tegen Club NXT niet zonder moeite na de nederlaag van vorige week tegen grote concurrent Westerlo. Er was een mistasten van de Brugse doelman Lammens nodig om het verschil te maken.

Na Mbamba vorige week stond door de afwezigheid van Decuyper op links met Kyriani Sabbe weer een debutant aan de aftrap bij Club NXT. Een verjaardagsgeschenk voor de jonge verdediger die afgelopen week pas 16 jaar werd. Mbamba heeft dus niet lang kunnen genieten van zijn status van jongste speler ooit in 1B want Sabbe is exact twaalf dagen jonger dan Mbamba. Ajax wilde Sabbe vorig jaar naar Amsterdam halen maar Club Brugge kon hem overtuigen om een driejarig contract in Brugge te tekenen. Als rechtsachter van opleiding moest hij zijn debuut in het profvoetbal wel als linksachter maken.

De vorige keer dat Club NXT te gast was in Seraing was in october vorig jaar en verloor het met 6-1. De Luikenaars scoorden toen in het stokoude Stade du Pairay al na amper vier minuten. Op deze laatste zondag in januari hield het jonge blauw-zwart langer stand.

De eerste grote kans kwam er wel pas na dik twintig minuten. Op een corner van Milecivic devieerde Nadrani de bal tot bij Cascio maar die mikte over. Emilio Ferrera had ook al vroeg in de match moeten wisselen, Boulenger kon niet meer verder en zijn vervanger Ndiaye kopte knap op doel maar Lammens reageerde alert.

De jonge Bruggelingen werden op hun eigen doel gedrukt op het zware veld en kwamen er zelden uit. Bernier stak pienter door tot bij Cascio maar Lammens ging goed in de voeten.

Met de rust in zicht kon Club NXT toch even dreigen. Appiah kon zich los wringen maar wachtte veem te lang om te besluiten. Weg kans en op slag van rust was het aan de overkant wel raak. Na slecht uitverdedigen bij Club vond Mouhli het juiste gaatje om Seraing op 1-0 te zetten.

Flater van Lammens

In de tweede helft perste Bernier er meteen een lange ren uit maar Lammens verwerkte de net iets te slappe poging in corner. Hij moest ook nog een vrijschop van Mouhli in twee keer verwerken. Net als voor de rust ging Appiah op de counter nog eens alleen op de Luikse doelman Maxime Mignon af maar de vervanger van Dietsch liet zich niet verrassen. Seraing geraakte de pedalen kwijt en plots dook de ingevallen Mathis Servais (ook pas 16) als een duivel een doosje op en tikte de gelijkmaker binnen.

Lang duurde de Brugse vreugde niet.

Ndiaye miste eerst nog een kans op aangeven van Mouhli maar toen Lammens helemaal de mist in ging op een hoge bal, strafte hij de misser af en kroop Seraing door het oog van de naald.

Ref Staessens ging alvast niet in op het Brugse protest voor fout op de doelman. De blauw-zwarte assistent Tim Smolders kreeg zelfs nog geel.

Scheidsrechter: Brent Staessens

Seraing: Mignon, Swers, Nadrani, Pierrot, Maydana, Mouhli (90’ Sanogo), Boulenger (12’ Ndiaye), Lahssaini, Milicevic, Bernier, Cascio

Club NXT: Lammens, Hautekiet, Mendy, Fuakala, Sabbe, Mbamba (89’ Aelterman), Blomme, Audoor (66’ Servais), Ochieng (89’ Hallaert), Van Den Keybus, Appiah

Doelpunten: 45’ Mouhli 1-0, 77’ Servais 1-1, 79’ Ndiaye 2-1

Gele kaarten: 68’ Mbamba, 85’ Swers