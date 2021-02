Westerlo laat tweede plaats liggen door nederlaag op RWDM

RWDM heeft zaterdagavond op de twintigste speeldag in de 1B Pro League in eigen huis met 2-1 gewonnen van Westerlo. De Kempenzonen laten daarmee de tweede plaats in de stand liggen.

Het was nochtans Westerlo dat op voorsprong klom in het Edmond Machtensstadion, na bijna een kwartier via de openingstreffer van voormalig belofteninternational Igor Vetokele. Na rust trok RWDM de scheve situatie echter helemaal recht, dankzij doelpunten van Kevin Nzuzi (51.) en Leonardo (69.).

Westerlo liet zo na om de tweede plaats over te nemen van Seraing, dat vrijdagavond al de topper van de speeldag in eigen huis met 0-2 verloor van leider Union, dat eerste klasse al kan ruiken. In de stand hebben ze vijftig punten, achttien meer dan eerste achtervolger Seraing en negentien meer dan nummer drie Westerlo. RWDM is met 25 punten vijfde.

Zondag ontvangt Deinze rode lantaarn Club NXT en speelt Lommel gastheer voor Lierse.