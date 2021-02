Leider Union wint dankzij laat doelpunt van Lommel

Op de 22e speeldag in 1B heeft leider Union zaterdagavond met 3-2 gewonnen van Lommel, de derde in de stand. Deniz Undav scoorde de winning goal pas in de derde minuut van de blessuretijd. Eerder had de Duitse spits ook al de 1-1 (59e) en de 2-2 (69e) voor zijn rekening genomen. Lommel kwam twee keer op voorsprong, via Arno Verschueren (1e) en Marlos Moreno (65e).