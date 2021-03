RWDM en Deinze delen de punten in 1B

RWDM en Deinze hebben zaterdag 1-1 gelijkgespeeld op de 22e speeldag van de 1B Pro League. Deinze kwam voor rust op voorsprong via Staelens (33’). Ephestion (70’) maakte in de tweede periode gelijk voor RWDM. In de tussenstand blijft RWDM (29 ptn) als vijfde net voor Deinze (28 ptn). De twee ploegen treffen elkaar woensdag in Deinze al opnieuw in een inhaalwedstrijd van de achttiende speeldag.