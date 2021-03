Seraing kruipt door oog van de naald tegen Club NXT en wordt steviger tweede, barrage wenkt

Het kostte bloed, zweet en tranen maar Seraing kon zondagavond wel de slotmatch van het weekend in 1B winnen tegen een enthousiast Club NXT, dat zeker een puntje had verdiend. Seraing had aan een goal van Bernier echter genoeg voor de zege en wordt na de nederlaag van Westerlo steviger tweede.

Nu Union de titel op zak heeft in en Lierse Kempenzonen enkel op basis van de licenties degradatie kan vermijden, gaat het vooral nog om de tweede plaats in 1B. Die geeft recht op een barrageduel tegen de nummer zeventien uit 1A. Het gaat vooral tussen Seraing en Westerlo maar ook Lommel komt nog in aanmerking. Zeker nadat de Limburgers Westerlo klopten met 1-0 en tot op twee punten zijn genaderd. Seraing kon zondagavond dus een goede zaak doen op Daknam tegen Club NXT.

Dat het geen walk in the park zou worden, werd al snel duidelijk. Seraing moest de geschorste topscorer Mikautadze missen en bracht met Ignace Van Derr Brempt, Maxim De Cuyper en Thomas Van Den Keybus drie jongens met ervaring in de Champions League op het veld. Seraing trok meteen richting doel maar Shinton kwam gepast uit toen Bernier voor hem opdook. Het zou bij die ene redding blijven want Shinton raakte snel geblesseerd en werd afgelost door ene Kiany Vroman, een jongen van amper 17 jaar die zijn debuut maakte in het profvoetbal. Hij deed dat overtuigend en kwam een paar keer goed tussen. Ook qua coaching en traptechniek liet hij zien dat Club zich ook qua keepers niet direct zorgen moet maken.

Club NXT gaf de jongste weken blijk van progressie en de jonkies stonden goed in de organisatie en gaven weinig weg. De mooiste Luikse actie werd op gang gebracht door de technisch bedreven Lahssaini maar Bernier mikte de assaist van Kilota nipt over. Club NXT dreigde eveneens een paar keer vanop rechts langs Van Der Brempt maar er was niemand om de voorzet in doel te verlengen.

Voor de tweede helft liet Rik De Mil de onzichtbare Servais in de kleedkamer en haalde Xander Blomme van de bank.

Jonge Vroman stopt strafschop

Seraing kwam goed weg toen de secuur verdedigende Nadrini zich nog net in de schietbaan kon leggen en de Brugse poging in corner kon verwerken. De meer ervaren jongens bij Club NXT leerden al dat je op topniveau de momenten moet grijpen. De 1-0 lieten ze liggen, Seraing deed dat niet en zocht en vond het gaatje wel. Een schot van Bernier, de beste man bij Seraing, verdween voorbij Vroman in de verste hoek. Club NXT reageerde via De Cuyper maar de gelijkmaker zat er niet direct in.

Seraing nam in het resterende halfuurtje vooral het zekere voor het onzekere, maar kreeg in de slotfase toch nog de kans om de voorsprong te verdubbelen. De vaak onorthodoxe Mendy Formose vergreep zich aan Jallow en de bal ging op de stip. De ingevallen Ndiaye eiste die op en ging wat ruziemaken. Had hij beter kunnen laten want Vroman hield zijn strafschop uit de hoek. Club NXT had beter verdiend, zeker toen de ingevallen Vanrafelghem de gelijkmaker nog op een haartje miste. Seraing kwam dus goed weg en deed een uitstekende zaak. Met zes punten voorsprong op Westerlo en vijf op Lommel staan ze behoorlijk stevig op de tweede plaats en kunnen ze zich opmaken voor de barrage.